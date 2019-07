Gregorianik und Volkslieder

Eppelheim.„a cappella ’19“ – so heißt das neue Programm der „Young Vocals“, dem ambitionierten und engagierten jungen Chor, der aus der Zusammenarbeit des Sängerbundes Germania und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hervorgegangen ist.

Das Programm des Konzerts am Sonntag, 14. Juli, in der Josephskirche verspricht einen spannenden Abend voller exquisiter Chormusik – vielfältig, facettenreich und eben mit der mitreißenden Professionalität der „Young Vocals“. Zwischen Pop und Gregorianik, American Song und deutschem Volkslied, afrikanischen und skandinavischen Songs – zu hören wird eine weit gefächerte Stilbreite sein, deren Achse am Anfang und Ende einmal mehr Johann Sebastian Bach bildet. Die Leitung hat Valerie Schnitzer. zg

