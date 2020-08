Große Freude über neuen persönlichen Kontakt

Eppelheim.Nach vier Monaten Corona-Auszeit durfte der Germania-Chor „con brio“ seine Chorproben im Sängerheim des „Goldenen Löwen“ wieder aufnehmen. Das hatte das Germania-Vorstandsteam mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann nach vielen Gesprächen und einem gründlich ausgearbeiteten Hygieneplan entschieden. Für die Sängerinnen und Sänger samt Chorleiterin war es die längste Pause seit der Chorgründung vor vier Jahren.

„Es ist so schön, mal wieder alle zu sehen und zu hören“, freute sich Dirigentin Kim Boyne. Zwar konnte sich das Ensemble in den zurückliegenden Wochen dank seiner Chorleiterin regelmäßig über die Online-Plattform „Zoom“ über den Bildschirm des Computers, Laptops oder Smartphones sehen und proben – so mussten die Chormitglieder nicht gänzlich aufs Singen verzichten. Aber das Chorerlebnis fehlte.

Zu Hause am Bildschirm probte jeder für sich. Man konnte die Stimmen der anderen nicht hören. „Zoom war besser als gar nichts“, meinte Chormitglied Gabriele Treiber. „Zu Hause für sich zu singen hat schon etwas gebracht“, war auch Sängerkollegin Christine Schlörholz überzeugt.

Sehr gefreut auf das Wiedersehen hat sich Iris Bungert. Und angesichts des ausgearbeiteten Hygieneplans hatte sie, wie auch alle anderen, keine Sorge, sich möglicherweise bei einer Chorprobe mit Corona zu infizieren. „Ich habe auch bei der Arbeit mit vielen Menschen zu tun“, meinte Bungert. Allesamt waren froh, sich endlich wieder direkt von Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu hören.

Stimmen etwas müde geworden

„Man merkt, dass die Stimmen etwas müde geworden sind“, konnte Chorleiterin Kim Boyne nach den Aufwärmübungen feststellen. Das rührt daher, dass man zu Hause für sich in aller Regel deutlich leiser singt und sich nicht gegen andere Stimmlagen behaupten muss. Boyne hat ihren 20-köpfigen Chor in zwei Gruppen eingeteilt und dabei darauf geachtet, welche Stimmenlagen zusammenpassen. Die Proben finden nur in Kleingruppen oder als Registerproben mit maximal zehn Sängerinnen und Sängern statt. Die Chorprobe über die Kommunikationsplattform „Zoom“ bleibt bestehen, um allen Chormitgliedern, die nicht zur Probe kommen können oder wollen, eine Teilnahmemöglichkeit zu bieten.

Nach der Corona-Pause schauten bei der ersten Chorprobe im Manfred-Heckmann-Saal des „Goldenen Löwen“ auch Bürgermeisterin Rebmann und Germania-Vorstandssprecher Thomas Hübler vorbei. „Ich habe mir im Vorfeld viele Sorgen gemacht, ob das mit den Präsenzproben zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Idee ist. Aber ich sehe, dass hier sehr verantwortungsvoll mit der Corona-Thematik umgegangen wird und man sich auch strikt an den Hygieneplan hält“, meinte Rebmann.

„Ich freue mich für die Sängerinnen und Sänger, dass sie wieder gemeinsam proben dürfen, wenngleich auch die Hygieneregeln und der gebotene Mindestabstand einzuhalten sind“, fügte Hübler an.

Aktuell probt nur der junge Chor „con brio“. Der Germania-Chor „joyful voices“ wird erst nach der Sommerpause Mitte September mit den Chorproben beginnen. Die endgültige Entscheidung fällt Ende August. Der Männerchor allerdings muss bis ins neue Jahr warten: Alle Sänger gehören altersbedingt zur Hochrisikogruppe.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.08.2020