„Grüne Themen kommen in der Gesellschaft an“

Eppelheim.Für die Grünen des Ortsvereins gab es bei ihrer Winterfeier einiges zu feiern: Gleich mehrere Jubiläen boten Anlass, in gemütlicher Runde einige gesellige Stunden zu verbringen. Im Restaurant „Da Nico“ gedachten die Grünen ihrer Gründung vor 35 Jahren und ehrten engagierte Parteimitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte Sprecherin Isabel Moreira da Silva auch den Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern und Daniel Renkonen, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, willkommen heißen. Beide gratulierten dem Ortsverband für das runde Jubiläum und nahmen die Ehrung der Jubilare vor.

„Wir Grüne werden älter, ohne in die Jahre gekommen zu sein“, zog die Sprecherin in ihrer Ansprache Bilanz. „35 Jahre nach unserer Gründung sind grüne Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Kommunalwahl im letzten Jahr bescherte uns das beste Ergebnis unserer Geschichte. Damit ist aber auch die Verantwortung gewachsen, den Erwartungen an uns gerecht zu werden“, meinte sie. Isabel Moreira da Silva endete mit einen Blick auf die anstehenden Aufgaben. „Klimakrise, Umweltverschmutzung, Artensterben, Verkehrswende – die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden. Diese müssen wir mit dem Selbstbewusstsein, das wir aus unserer Geschichte schöpfen, mutig anpacken.“ Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde anschließend Christa Balling-Gündling geehrt. „Als grüne Lokalpolitikerin der ersten Stunde und langjährige Fraktionssprecherin hat sie die Politik vor Ort entscheidend mit geprägt“, hob Moreira da Silva die besonderen Dienste der Jubilarin hervor. „Wir schätzen ihr großes Wissen und profitieren von ihrem enormen Erfahrungsschatz.“

Er hat Herausragendes geleistet

Für 25 Jahre Treue wurde auch Hartmut Nickisch-Kastner geehrt. Als aktives Mitglied und langjähriges Vorstandsmitglied habe er Herausragendes für den Ortsverband geleistet. Kern und Renkonen überreichten anschließend den Jubilaren im Namen des Vorstandes die Präsente. Dem schloss sich ein geselliger Abend bei Wein und einem mediterranen Menü an. zg

