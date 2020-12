Gutscheine für 132 Personen

Eppelheim.Vor wenigen Jahren noch hat das Deutsche Rote Kreuz Eppelheim kurz vor dem Weihnachtsfest Lebensmittelpakete gepackt und damit bedürftigen Menschen eine Weihnachtsfreude bereitet. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, an Mitbürger mit geringem Einkommen Einkaufsgutscheine von einem örtlichen Discounter zu verschenken. „Jeder kann sich dann genau das kaufen, was ihm schmeckt und was er braucht“, so DRK-Vorsitzender Dieter Hölzel (Bild), der die Aktion Tannenbaum seit vielen Jahren federführend organisiert.

Die Gutscheine werden von den DRK-Ehrenamtlichen Hans-Peter Treiber, Rolf Schuhmacher, Günter Neiss und Dieter Hölzel rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest an die betreffenden Personen und Familien verteilt und können vor Ort bei einem Lebensmitteldiscounter eingelöst werden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Eppelheim trägt mit dieser Aktion dazu bei, dass zur Weihnachtszeit Eppelheimer Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen mit Geschenken oder Zuwendungen bedacht werden.

„In finanzielle Not gerät man schnell und zumeist unverschuldet durch Krankheit, Jobverlust oder andere Schicksalsschläge“, weiß Hölzel. In enger Abstimmung mit dem Sozialamt der Stadt hilft das DRK dort, wo es am nötigsten ist. „Unsere Hilfe ist nicht nur auf Weihnachten beschränkt. Wenn beispielsweise unterm Jahr ein Haushaltsgerät kaputtgeht oder für Kinder dringende Anschaffungen notwendig sind, ist eine Unterstützung durch Sonderzuwendungen möglich“, erklärt der DRK-Chef.

Spenden werden weniger

In diesem Jahr hatte das DRK für seine Sozialaktion Ausgaben in Höhe von 6300 Euro zu stemmen. Leider sei die Unterstützung und Spendenbereitschaft bei den örtlichen Firmen, die jedes Jahr vom DRK angeschrieben und um Spenden gebeten werden, sehr zurückgegangen, teilt Dieter Hölzel mit. Nur wenige Geschäftsleute hätten sich mit einem Geldbetrag an der Geschenkaktion des Rotkreuz beteiligt, war zu erfahren.

Hölzels Dank galt der Stadt, die das DRK jedes Jahr finanziell unterstützt, sowie Juwelier- und Uhrmachermeister Heinz Bowe, der kürzlich als Erlös aus dem Verkauf der Uhrenedition zum Jubiläum „1250 Jahre Eppelheim“ eine Spende in Höhe von 1000 Euro an das DRK zur Verwendung für die „Aktion Tannenbaum“ übergeben konnte.

Insgesamt werden in diesem Jahr 132 Personen, darunter 43 Kinder, vom örtlichen Rotkreuz zum Weihnachtsfest mit einem Einkaufsgutschein bedacht. Der Wert des Gutscheins richtet sich nach der Größe der Familie.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020