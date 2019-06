Hauptstraße nur einspurig befahrbar

Eppelheim.Während einer einwöchigen Umbauphase wird die Hauptstraße zwischen Volksbank und Rathaus nur aus Richtung Heidelberg befahrbar sein. Eine Umleitung für Pkw in Richtung Heidelberg sei eingerichtet, teilt die Verwaltung in der Pressemeldung mit.

Die Hauptstraße ist stadteinwärts in Richtung Heidelberg ab der Blumenstraße in der Zeit von Montag bis Freitag, 17. bis 21. Juni, gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Blumen- und Scheffelstraße auf die Hauptstraße. Anlieger können bis Höhe des Rathauses fahren und werden anschließend in die Schulstraße umgeleitet. Für die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heidelberg ist die Hauptstraße an der Kreuzung Scheffelstraße eine Einbahnstraße. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Fünf Kurzzeitparkplätze

In der Hauptstraße, im Bereich des Wasserturmplatzes wird der Höhenunterschied zwischen dem besonderen Gleiskörper und der Fahrbahn ausgeglichen. Durch diesen Höhenausgleich können alle Verkehrsteilnehmer diesen Teil des Gleiskörpers befahren. Für die Verkehrsteilnehmer steht damit mehr Platz zur Verfügung, so dass auf der südlichen Seite der Hauptstraße Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden können. Nach Abschluss der Bauarbeiten können in der Kurzzeitparkzone fünf Autos abgestellt werden.

Der Grund für die Umbaumaßnahmen ist ein Gestattungsvertrag zwischen der HSB und der Stadt Eppelheim. Mit dem Vertrag gestattet die HSB, dass in diesem Bereich der besondere Gleiskörper von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden darf und somit eine Kurzzeitparkmöglichkeit eingerichtet werden kann. Die Nutzung des Gleiskörpers war nach Ende der Bauarbeiten in der Hauptstraße nicht möglich (wir berichteten.

Die Straßenbahn fährt auch während der Umbauphase im Regelbetrieb, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.06.2019