Heckenschnitt hilft Vögeln beim Überwintern

Eppelheim.Im Februar dieses Jahres war der Gemeinderat einstimmig einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gefolgt, dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) Rhein-Neckar beizutreten. In der jüngsten Sitzung in der Rudolf-Wild-Halle informierte LEV-Geschäftsführerin Katrin Naumann das Gremium über Ziele und Aufgaben des 2013 gegründeten Verbandes.

Baden-Württemberg verfügt über 33 Landschaftserhaltungsverbände, im Rhein-Neckar-Kreis sind 48 von 54 Kommunen Mitglied. Die Entwicklung von Natur und Landschaft im Konsens aller Beteiligten sei eine zentrale Aufgabe des Landschaftserhaltungsverbands, führte Naumann aus. Dafür arbeiteten Kommunen, Landwirte und Naturschützer freiwillig und gleichberechtigt zusammen.

Der Schwerpunkt liegt in der Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaftsräume in der Rheinebene, an der Bergstraße und im Kraichgau Die Projekte werden im gemeinsamen Austausch mit Behörden, Landwirten, Jägern, Naturschützern, Politik und interessierten Bürgern festgelegt. Beispielsweise saniert der Verein Trockenmauern, pflegt Gräben, legt Blühflächen als Ersatzlebensraum für das Rebhuhn an oder schneidet Hecken, die Vögeln und zahlreichen Kleintieren zum Überwintern dienen. Die Organisation der Landschaftspflege zur Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften sowie die Durchführung und Förderung von Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz stünden ab sofort auch für Eppelheim zur Verfügung, meinte die LEV-Geschäftsführerin. Es gebe einige kartierte Biotope, ansonsten seien Schutzgebiete „etwas rar“, informierte sie über mögliche Projektabläufe.

Der Verband verspricht die Organisation und Finanzierung von Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, die Prüfung von Fördermöglichkeiten, die Projektbegleitung und die Erfolgskontrolle. Naumann zeigte dem Gremium ausgewählte Beispiele bereits umgesetzter Maßnahmen: „Das ist Landschaftspflege als Gemeinschaftsgefühl.“

Im LEV-Vorstand sind Landrat Stefan Dallinger, Vertreter von Kommunen und des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar und Naturschützer. Der Bund Rhein-Neckar-Odenwald, der Kreisbauernverband, der Landesfischereiverband, der Landesnaturschutzverband, der Maschinenring Kraichgau und der Kreisverband für Obstbau, Garten und Landschaft Heidelberg sind nichtkommunale Mitglieder.

Menschen für Natur sensibilisieren

Claudia Grau-Bojunga (Grüne) und ihre Fraktionskolleginnen Christa Balling-Gündling und Isabel Moreira da Silva freuen sich über die Beteiligung der Bürger. Landwirt Horst Fießer (CDU) hofft auf eine gute Zusammenarbeit. SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt ist es wichtig, Menschen für die Natur zu sensibilisieren. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) sieht es als „eine Kunst, gewisse Widersprüche unter einen Hut zu bringen“.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020