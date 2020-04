Heldenmut mit Leben bezahlt

Eppelheim.Am Karfreitag 1945, es ist der 30. März, dringen amerikanische Panzer auf Eppelheim vor. Schon in der Nacht sind Schüsse und Granateinschläge zu hören. Der Einwohner Jakob Krambs schwenkt eine weiße Fahne aus dem Türmchen des Rathauses, um den amerikanischen Truppen das Zeichen der Kapitulation zu geben. Er wird erschossen – von einem deutschen Kampftrupp.

Krambs wollte eine Beschießung des Dorfes verhindern und musste seinen Heldenmut mit dem Leben bezahlen. „In der Nacht zum Karfreitag wurde alsdann – etwa um 1 Uhr – der Ort direkt beschossen. Man vermutet, dass das Feuer der deutschen Artilleriestellung in der Nähe der Autobahn galt. Wie ein Sturm brach es herein“, schildert Pfarrkurat Josef Ott, Präses der Katholischen Jugend und von 1939 bis 1948 Seelsorger in Eppelheim, nach dem Krieg.

Nach dem schrecklichen Geschehen in der Nacht seien zunächst zwei Todesopfer zu beklagen gewesen. Bei Artillerieeinschlägen am Nachmittag seien noch einmal zwei Menschen umgekommen. Ein Karfreitagsgottesdienst sei nicht abgehalten worden, so Ott weiter: „Es blieb infolgedessen nichts anderes übrig, als den Karfreitag im Keller zuzubringen.“

Die ersten amerikanischen Panzer

Der Seelsorger berichtet weiter: „Vor dem Rathaus wurde ein Mann namens Krambs, der dort eine weiße Fahne hissen wollte, von vorbeiziehenden Soldaten erschossen. Am Abend des Karfreitags waren alsdann die ersten amerikanischen Panzer in den Ort eingerückt. Die deutschen Soldaten hatten sich in die Gegend von Kirchheim zurückgezogen.“ Jakob Krambs war offenbar selbst verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt. Der Baupolier war Kommunist und immer gegen die nationalsozialistische Herrschaft eingestellt. Seine Frau Marie hatte nach dem Krieg einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt. Die Gewährung einer Witwen- und einer Waisenrente für ihren Sohn wurde im April 1951 abgelehnt.

Die Grünen-Gemeinderäte Doris Neuer und Helmuth Lechner beantragten zum 40. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 im April 1985, die Schützenstraße in Jakob-Krambs-Straße umzubenennen. Unterstützt wurden sie von SPD-Gemeinderätin Martha Weber. „Den Bürger Jakob Krambs trieb seine Verantwortung für seine Mitmenschen und seinen Heimatort zu dieser Tat. Diesem Ereignis vorangegangen war die Beschießung des Dorfes durch die amerikanischen Truppen“, hieß es in der Begründung: „Getragen von der Einsicht in die Sinnlosigkeit weiterer Kampfhandlungen und dem Wunsch weiteres Blutvergießen zu verhindern, brachten den ehemaligen Soldaten Krambs zum Entschluss, die weiße Fahne zu hissen.“

Der Gemeinderat diskutierte ausgiebig. Bürgermeister Hugo Giese hielt eine Gedenktafel für angebracht, heißt es im Protokoll vom 29. April 1985. Mit einer Straßenumbenennung waren nicht alle Räte einverstanden. Einige Ratsmitglieder wollten eine Erinnerung an alle Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Der Antrag wurde abgelehnt. Der Bürgermeister befürwortete die Rücküberweisung in die Fraktionen. Doch auch danach wurde keine andere Entscheidung mehr gefällt.

Pfarrkurat Josef Ott, der „nach Kräften die Jugendarbeit der katholischen Kirchengemeinde in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren gefördert“ habe, steht im Festbuch zum 100-jährigen Bestehen der DJK, brach während einer Versammlung im Eduardsaal am Abend des 24. Juni 1948 mitten in seiner Ansprache tot zusammen. „Der Trauerzug durch die Straßen war der größte, den Eppelheim bis dahin erlebte“, heißt es in der DJK-Chronik.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020