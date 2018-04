Anzeige

An sechs Orten Station gemacht

Kirsten Ehrhardt ging als Vorsitzende der Elterninitiative Rhein-Neckar „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ näher auf die drei jungen Künstler, das Thema Inklusion und die Wanderausstellung, die bislang an sechs Orten in der Umgebung Station gemacht hat, ein. Inklusion stehe für das selbstverständliche Dazugehören aller Menschen von Anfang an, betonte sie. Niemand dürfe wegen einer Behinderung ausgegrenzt werden. Es sei wichtig, Menschen mit Behinderung etwas zuzutrauen und sie nicht durch zu geringe Erwartungen in ihrem Tun zu beschränken, erklärte Ehrhardt.

Lavinia Sergi ist die Älteste des Künstlertrios. Sie wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in Heidelberg. Sie leidet an dem „CHARGE-Syndrom“. Dabei handelt es sich um einen seltenen Defekt, der verschiedene Körperteile betreffen kann. Meist geht es dabei auch um angeborene Hörsehschädigungen. Obwohl sie nur 16 Prozent Sehkraft hat, malt und zeichnet Lavinia schon von klein auf, meist Alltagsszenen mit ihren Freunden und Klassenkameraden. Alle Figuren tragen wie sie eine Brille. Gesichter sind ihr besonders wichtig. Mimik zeichnet sie sehr ausdrucksvoll, was umso erstaunlicher ist, da sie selbst alle Gesichter um sich herum nur unscharf sieht. Lavinia durfte bereits den Elternratgeber „Inklusion macht Schule“ der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ illustrieren.

Helma Striffler wurde 2001 geboren. Sie hat eine Behinderung ohne klare Diagnose und lebt mit ihrer Familie in Mannheim. Ihre künstlerische Begabung ist schon seit vielen Jahren deutlich. Schon als kleines Kind malte sie mit Pinsel große farbige Bilder. Helma zeichnet ihre Objekte mit Bleistift vor und bearbeitet alle Bilder anschließend mit Wasserfarben. Vor allem für die Auswahl der Farben hat sie einen besonderen Blick und beweist bei der Umsetzung viel Geschick. Einige ihrer Bilder sind sogar bereits in einem Buch mit Mutmach-Geschichten der Elterninitiative Rhein-Neckar veröffentlicht worden.

Henri Hirt wurde 2003 geboren und ist ursprünglich Kölner, was man an seiner Schlagfertigkeit merkt. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Walldorf. Er wurde mit dem Down-Syndrom geboren und lebt Inklusion von Anfang an. Früher hat er nur graue Bilder mit Strichen, Flächen und Strukturen gemalt. Jetzt möchte er ein berühmter Maler werden und illustriert jede Woche eifrig für den Internet-Blog „Zwischen Inklusion und Nixklusion“.

Sein Stil ist der Minimalismus

Mit wenigen Strichen bringt er die Aussage der Geschichte auf den Punkt. Seine Illustrationen im Stile des Minimalismus haben inzwischen viele Fans. Seine Freude am Leben und seinem künstlerischen Schaffen stellte der junge Mann bei der Vernissage unter Beweis und erläuterte den Gästen seine Zeichnungen. Auf die Frage, warum seine mit einem Farbstift gezeichnete Schnecke heruntergezogene Mundwinkel hat und so traurig schaue, bekam man von ihm die prompte Antwort: „Weil sie allein ist.“

Für die Projektgruppe Integration, die sich bemüht hatte die Ausstellung nach Eppelheim zu holen, sprach Siegfried Köhler ein Grußwort. Fetzig und ganz ausgezeichnet begleitete das Saxofon-Quartett „Fetzisch Finger“ mit den Musikern Tina Grimm, Norbert Hirt, Brigitte Burbach und Yvonne Muth die Vernissage.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.04.2018