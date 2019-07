Heuwagenrennen läutet die Feierstimmung ein

Eppelheim.Am Wochenende darf in der Ortsmitte gefeiert und geschlemmt werden: Auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule steigt am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, das Stadtfest „Happy Eppelheim“. Parallel dazu finden erstmals „Food Days“ statt. Elf Food-Trucks werden mit ihren verschiedenen Spezialitäten die Gaumen der Besucher verwöhnen. Die „Futterstellen“ haben Samstag und Sonntag bereits ab 11 Uhr geöffnet.

Die Eppelheimer Vereine ASV, DJK, Jugendrotkreuz und der Förderverein der Freiholz-Kegler übernehmen an beiden Tagen den Getränkeausschank. Unterhaltung, Spiel, Spaß und Sport bietet das Stadtfest in diesem Jahr in vielfältiger Form, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Stadtfestorganisator Christoph Horsch vom Kulturamt der Stadt beim Pressegespräch durchblicken ließen.

Am Samstag lädt der Motorsportclub ab 11 Uhr Kinder und Jugendliche zum Schülerfahrradturnier ein. Der Parcours ist in der Schulstraße aufgebaut. Dort startet auch um 15 Uhr das beliebte Kinderheuwagenrennen. Mit einem kleinen Bollerwagen müssen die Teams im Sprint einen 600 Meter langen Rundkurs bewältigen. Im Anschluss findet ab etwa 15.30 Uhr das Jugendheuwagenrennen statt. Daran schließt sich das Heuwagenrennen für Erwachsene an.

Die Strecke ist etwas anspruchsvoller und führt von der Schulstraße zum Wasserturm und wieder zurück. Dabei müssen Sandbunker durchfahren werden. Die Teams können sich aussuchen, ob sie die Strecke in der Kategorie „Hobby“ oder „Wettkampf“ bewältigen möchten. Der Unterschied liegt im Gewicht der Heuwagen: Die Hobbymannschaften brauchen nur einen 150 Kilogramm schweren Wagen zu ziehen. Auf die Wettkampfteams wartet ein 300 Kilogramm schweres Gefährt.

Prämierung der besten Radler

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Samstag um 18 Uhr durch Patricia Rebmann. Gleich im Anschluss werden von der Bürgermeisterin die Sieger des Schülerfahrradturniers und der Heuwagenrennen geehrt. Außerdem erfolgt die Prämierung der besten Radler der Stadtradel-Aktion. Es wird das erfolgreichste Team und der beste Radler mit den meisten Radkilometern ausgezeichnet. Alle Teilnehmer der Stadtradel-Aktion dürfen sich auf ein kleines Präsent freuen.

Danach steigt die Stadtfestparty. Es spielt die Eppelheimer Band „Strange Affair“. Um 21 Uhr übernimmt dann „K’lydoscope“ die Regie. Die vier Musiker aus dem Raum Schwetzingen haben sich in den vergangenen Jahren weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus einen Namen gemacht und werden bis in die Nacht für Partystimmung sorgen.

Der Sonntagmorgen steht im Zeichen der Ökumene. Dem Wunsch der Bürgermeisterin kamen die beiden Kirchengemeinden gerne nach und laden um 10 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf den Schulhof der Theodor-Heuss-Schule ein. Um 12 Uhr startet auf der Festbühne das Unterhaltungsprogramm mit Bauchredner Andreas Knecht. Ab 13 Uhr werden die Stadtfestbesucher von der Big Band aus Plankstadt unterhalten.

Ebenfalls um 13 Uhr öffnet im zweiten Obergeschoss des Rathauses die Ausstellung der Logoentwürfe für das Stadtjubiläum. Bevölkerung und Gemeinderat sind dabei eingeladen, sich die eingereichten Entwürfe anzuschauen und aus den 90 Logo-Vorschlägen ihren Favoriten für die 1250-Jahr-Feier im kommenden Jahr auszuwählen. Die Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar sorgt außerdem an beiden Tagen mit ihrem Spielmobil für Spaß und Unterhaltung bei den kleinen Stadtfestbesuchern.

