Hier leben 120 Nationen

Eppelheim.Seit vergangenem Jahr hat sich eine Gruppe von 25 Personen aus Politik, Verwaltung und Bürgern geformt. Anlässlich des Projektes „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ analysiert und dokumentiert das Gremium, welche Vielfalt es in Eppelheim gibt und wie das gute Zusammenleben noch weiter ausgebaut werden kann.

Das Ziel des Projektes ist es, vor Ort eine Beteiligungs- und Engagementkultur zu entwickeln, die alle Bevölkerungsgruppen einschließt, mit und ohne Migrationshintergrund, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam wird daran gearbeitet, welche Ziele im Integrationsprozess erreicht werden sollen, und was dafür nötig ist. Angesprochen sind dabei alle Menschen in Eppelheim: Zugezogene und Alteingesessene, Wirtschaft, Vereine, Ehrenamtliche, Politik und Verwaltung.

Bunte Hände

Die Prozessbegleitgruppe hat gemeinsam einen Leitsatz entwickelt. Daraus wurde ein Logo gestaltet. Mit seinen bunten Farben bildet es die Vielfältigkeit der Stadt ab, in der Menschen aus 120 Nationen zusammenleben. Der Slogan „Eppelheim gemeinsam gestalten. Mit Euch“ soll die Bürger dazu ermutigen, ihre Ideen und ihre Meinung auf einer Bürgerveranstaltung am Samstag, 6. April, in der Rudolf-Wild-Halle einzubringen. Das Zusammenleben in der Gemeinschaft soll so gestärkt und eine „Kultur des Engagements“ gefördert werden. zg/Bild: Stadt

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019