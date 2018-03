Anzeige

Abgerutscht und verbrannt

Bei der ersten Unfalldarstellung mussten die Jungen und Mädchen der Rotkreuzgruppen einem Kind helfen, das nach sportlichen Aktivitäten Schmerzen an der Ferse hatte und eine Rötung samt prall gefüllter Blase fachgerecht versorgen. Bei der zweiten Situation wurde angenommen, dass ein Sportler von einem Kletterseil abgerutscht ist und sich die Handinnenflächen verbrannt hat. Da er das Seil zu früh losließ, hatte er sich zudem eine Schulterprellung und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Jetzt galt es für die Teams, Erste Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst zu alarmieren. Bei der Siegerehrung am Nachmittag gab es für alle teilnehmenden Gruppen eine Urkunde. Auf die Erstplatzierten warteten Pokale von Bürgermeisterstellvertreter Trudbert Orth.

Beim Jugendrotkreuz-Kreisentscheid siegte in der Altersstufe „Bambini“ die Gruppe aus Angelbachtal. Platz eins in der Altersstufe I holte sich Wiesloch, in der Altersstufe II gewann Meckesheim. Das Team aus Eppelheim belegte Platz zwei. In der Altersstufe III sicherte sich Dossenheim den Sieg. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018