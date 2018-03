Hier wird „gezaubert“

Anzeige

Eppelheim.Ein buntes Programm voller Spiel, Spaß und Spannung für die Kinder sowie mit Informationen für die Eltern hat das Organisationsteam des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) für den Tag der offenen Tür zusammengestellt. Dieser findet am Freitag, 9. März, von 16.30 bis 20 Uhr statt. Kleine wie große Besucher sind willkommen. Schulleiter Bernhard Fellhauer wird für die Viertklässler und ihre Eltern das DBG vorstellen und einen Einblick in das Profil der Schule geben. Am Buffet des Freundeskreises kann man sich mit Kaffee und Kuchen stärken und ins Gespräch kommen.

Im Schulhaus gibt es viele Aktionen und Präsentationen zu entdecken. Die Gesangsklassen demonstrieren ihre Freude an der Musik . Im Chemiesaal wird wieder so gekonnt gezaubert, dass man sich in Harry Potters Welt versetzt fühlt. In den Räumen der Biologie und Physik können sich die neuen Schüler als Forscher betätigen und kleine Experimente durchführen. Im ersten Stock warten dann die Zimmer der Fremdsprachen auf die jungen Gäste, wo es vieles aus der Welt der alten Römer, der Franzosen und Spanier zu bestaunen gibt.

Die neuen Fünftklässler für das Schuljahr 2018/2019 können am Mittwoch, 21. März, und Donnerstag, 22. März, von 8 bis 17 Uhr im Sekretariat angemeldet werden. Terminlisten für die Anmeldetage hängen ab dem Tag der offenen Tür im Sekretariat aus. zg