Hilfe für krisenbedingt in Not geratene Bürger

Eppelheim.Die Eppelheimer Vereine und Organisationen haben einen Hilfsfonds ins Leben gerufen. Dieser soll in der Corona-Krise finanziell in Not geratenen Mitbürgern unbürokratische Hilfe bieten. „In der momentanen Situation ist es wichtiger denn je, Solidarität zu zeigen“, erklärt Vereinssprecher Thomas Hübler (Bild). In Eppelheim gebe es aktuell hilfsbedürftige Mitbürger, die dringend auf Hilfe angewiesen sind.

Sie sollen aus dem Hilfsfonds der Vereine und Organisationen, aber auch aus dem bestehenden Sozialfonds der Stadt Unterstützung erfahren. „Denn nur gemeinsam können wir es erreichen, dass jeder, der in finanzielle Schieflage geraten ist und nachweislich Hilfe benötigt, diese auch gezielt bekommt“, erklärt Hübler.

Die ersten Unterstützungen sind bereits eingegangen. „Wir haben aktuell einen Spendenstand von knapp 2000 Euro.“ Neben der Bürgermeisterin Patricia Rebmann und dem Vereinssprecher haben bereits Mitarbeiter der Stadtverwaltung, einige Vereine, Vereinsmitglieder und Privatpersonen Solidarität gezeigt und gespendet. „Aber es wäre wichtig, dass so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger wie möglich diese Aktion unterstützen. Die Lage ist Ernst und wir möchten weiter zur Mithilfe aufrufen“, erklärt Hübler.

Die Spenden sollen Mitte April an Bürgermeisterin Patricia Rebmann (Bild) übergeben werden. „Mit dem gesammelten Geld kann die Stadt jenen Menschen, die in der momentanen Ausnahmesituation nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, beispielsweise ganz praktisch mit Einkaufsgutscheinen für Eppelheimer Geschäfte oder mit Gutscheinen für die Eppelheimer Gastronomie aushelfen“, erklärt der Vereinssprecher.

Gerne auch Gutscheine

Wer für den Hilfsfonds spenden möchte, kann daher gerne – anstelle von Geld – auch Einkaufs- oder Gastronomiegutscheine zur Verfügung stellen. „Wir denken, wenn jeder das gibt, was er möchte und kann, können wir gemeinsam dafür sorgen, dass sich in der derzeitigen Situation niemand in unserer Stadt zwischen Miete und Essen entscheiden muss.“ Es soll sich keiner in dieser Ausnahmesituation im Stich gelassen fühlen.

Alle „Notfälle“, die derzeit bei der Stadt eingehen, werden umgehend von Bürgermeisterin Patricia Rebmann geprüft und im Bedarfsfall direkt angewiesen. Somit ist zum einen gewährleistet, dass die Leistungen schnell der betreffenden Person oder Familie zukommen, und zum anderen soll damit auch für die Antragsteller die Hemmschwelle gesenkt werden, weil durch diese Vorgehensweise größtmögliche Anonymität der Leistungsempfänger gewährleistet ist. Die Verwendung der Gelder aus dem Eppelheimer Hilfsfonds kann in Form von anonymisierten Unterlagen vom Vereinssprecher eingesehen werden.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann weiß das Engagement der Eppelheimer Vereine und Organisationen unter der Federführung des Vereinssprechers sehr zu schätzen. „Ich bin sehr dankbar für diesen Hilfsfonds. Er ist ein Zeichen großer gegenseitiger Verbundenheit – von Eppelheimern für Eppelheimer. Daher habe ich auch privat schon etwas gespendet“, informierte sie.

Das Stadtoberhaupt bekam zudem Unterstützung vom örtlichen Bund der Selbständigen (BdS) und dessen Vorsitzenden Andreas Henschel (Bild). Die Eppelheimer Geschäftswelt, die selbst mit der Corona-Krise zu kämpfen hat, hat in dieser schwierigen Situation ebenfalls Hilfe zugesichert. „Das ist Gemeinschaft, wie ich sie mir wünsche. Das macht unsere Stadt so liebenswert“, lobt die Rathauschefin.

Die Stadtverwaltung könne mit ihrem Sozialfonds einige Härten abmildern. „Allerdings ist uns bei der derzeitigen Krisensituation die Größenordnung an Hilfesuchenden, die auf uns zukommt, noch nicht bekannt. Der städtische Fonds reicht womöglich nicht aus“, befürchtet Bürgermeisterin Rebmann. Natürlich werde bei Anfragen auf die staatlichen Hilfen, die über die Agentur für Arbeit oder Wohngeldstellen zu beantragen sind, verwiesen. „Es geht hier allerdings um die schnelle Hilfe, wenn die plötzlichen Gehaltseinbrüche zu großen, persönlichen Problemen führen. Diese Umstellung braucht etwas Zeit und damit eine Überbrückung, um diese Härtefälle abzumildern“, so Rebmann.

Alle Hilferufe und Bitten um Unterstützung werden von ihr persönlich geprüft. „Ich kümmere mich selbst darum, weil ich nicht möchte, dass es den Menschen unangenehm ist, nach Hilfe zu fragen.“ Scham soll kein Hindernis sein. „Ich bin für meine Bürgerinnen und Bürger da und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dabei nicht allein bin, sondern in Form des Vereinssprechers, des BdS-Vorsitzenden und der vielen Spender weitere Menschen an meiner Seite stehen. Nur gemeinsam kommen wir voran und können diese Ausnahmesituation meistern.“ Archivbilder: Geschwill

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020