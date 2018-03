Hilfsfonds ins Leben gerufen

Anzeige

Eppelheim.Roter Teppich, Glitzer, Glamour, Blitzlichtgewitter und beste Unterhaltung gibt es nicht nur bei der Oscarverleihung in Hollywood, sondern auch bei der Galanacht der Filmmusik in Eppelheim. Bis ins kleinste Detail geplant und organisiert wurde die Wohltätigkeitsveranstaltung vom Bund der Selbständigen (BdS), insbesondere von Andreas Henschel mit Unterstützung von Alexander Stuntz, Christoph und Daniel Horsch sowie zusammen mit den Sponsoren. Mit einem virtuellen Rundflug über die Stadt ging es los. Man landete direkt im Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle. Hier tauchte man ein in die Welt des Films und des Musicals.

Popcornduft lag in der Luft, großformatige Plakate, lebensgroße Leinwandhelden und Filmausschnitte erinnerten an bekannte Kinofilme und Musicals. Der Science-Fiction-Klassiker „Star Wars“ war mit den vertrauten Charakteren aus dem „Krieg der Sterne“-Universum zum Greifen nah. Dafür hatte die „German Garrison der 501. Legion“ in Originalkostümen gesorgt. Darth Vader als Vertreter der dunklen Seite der Macht hieß mit seinen Sturm- und Wachtruppen die Gäste willkommen. Erinnerungsfotos konnten geschossen werden. Die Crew von „Raumschiff Enterprise – The Next Generation“ war auch zur Stelle und für den Verkauf der Tombola-Lose zuständig.

Für die exzellente musikalische Reise durch die Welt des Films und des Musicals war zum einen Sängerin Kathrin Kistenmacher zuständig. Sie sang sich mit Liedern aus den Disney-Filmen und -Musicals „Tarzan“ und „Die Schöne und das Biest“ in die Herzen der Galagäste. Zum anderen wusste in prächtiger Konzertmanier das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt mit Sopranistin Christiane Linke und Tenor Stefan Lex unter der ausgezeichneten Leitung von Witolt Werner von der Wiener Staatsoper weitere Glanzpunkte zu setzen. Vorsitzender Andreas Henschel und sein Stellvertreter Linus Wiegand zeigten sich begeistert von der fünften Auflage der BdS-Galanacht der Filmmusik im Kultursaal.