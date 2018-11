Hitmedley mit Quiz verbunden

Eppelheim.Der Arbeitergesangsverein (AGV) Eintracht startete mit einem Schlagerkonzert ins Jubiläumsjahr. Eppelheims ältester Verein wurde 1844 gegründet und feiert 2019 mit verschiedenen kleineren Veranstaltungen und einem Konzert zum Abschluss das 175-jährige Bestehen. Zum Auftakt wurde das Publikum bravourös mit Hits und Evergreens aus vier Jahrzehnten in der Rudolf-Wild-Halle verwöhnt.

Schon der Konzerttitel „Sag mir Quando, sag mir wann …“, ein Ohrwurm von Peter Alexander, zeigte an, wo die musikalische Reise hingeht. Richtig pfiffig war der Einstieg des Chors unter der Leitung von Dirigent Jürgen Ferber mit dem Lied „Nette Begegnung“, bei dem die Sänger nacheinander auf die Bühne kamen und sich mit „Hallo, Hallo, wie geht’s, wie steht’s“ musikalisch begrüßten. Es folgte „Seite an Seite“ von Christina Stürmer und „Der Traum vom Fliegen“ von Schlagersängerin Alexandra.

Beim Hitmedley aus den 1950er und 1960er Jahren ging auf der Bühne und im Saal richtig die Post ab. Ohrwürmer von Roy Black, Peter Kraus, Freddy Quinn, Peter Alexander, Drafi Deutscher, Catharina Valente, Conny Froboess, Wencke Myhre und Siw Malmquist waren mit dabei. Die Lieder sorgten bis in den letzten Winkel der Halle für gute Laune und das Publikum stimmte gerne mit ein. Das 26 Schlager umfassende Hitmedley hatte Dirigent Jürgen Ferber mit einem kleinen Quiz verbunden. Man sollte erraten, welcher Interpret mit drei Hits vertreten war. Die richtige Antwort: Conny Froboess. Musikalisch begleitet wurde der Chor vom Ensemble „Wilhelm Wolf & Die Möblierten Herrn“, bei dem Jürgen Ferber selbst mitsingt.

Abstecher in die 1930er Jahre

Gleich nach der Pause servierte Ferber mit seinen „Herren“ Niclas Schmidt am Schlagzeug, Thomas Bugert am Bass und Alec Vrublevsky am Klavier feine musikalische Kostproben aus der Zeit der stilvollen Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre. Das AGV-Quartett stellte danach die musikalisch amüsante Frage „Warum nicht im Chor?“, ehe vom großen Chorensemble das bekannte schottische Volkslied „Greensleeves“ angestimmt wurde. Mit der Ballade „Halleluja“ der Gruppe „Wind“ und zwei Zugaben verabschiedeten sich die Sänger sichtlich glücklich über das gelungene Konzert.

Der Vereinsvorsitzenden Hildegard Rühle war es wichtig, zu zeigen, dass der AGV trotz seines hohen Alters keinesfalls ein angestaubter Gesangsverein, sondern auf der Höhe der Zeit und putzmunter ist. Das ist dem AGV mit dem Konzert und Dirigent Jürgen Ferber an der Spitze eindrucksvoll gelungen. Der Gesangslehrer aus Schwetzingen hat den Chor erst vor eineinhalb Jahren übernommen und ihn musikalisch auf ein neues Level gehoben.

Die rund 25 Sänger wussten aber nicht nur mit ihren Stimmen zu punkten, sondern sich auch optisch in Szene zu setzen. Sie präsentierten sich mit bunten Shirts, Jeans und Turnschuhen als flottes Chorensemble. Selbst nach zwei Stunden Konzert und den Zugaben hatten die über 200 Zuhörer von den Schlagern aus vier Jahrzehnten längst noch nicht genug. sge

