Hochzeiten wieder im Wasserturm

eppelheim.Nach zweijähriger Ruhephase und großen Auflagen für den Brandschutz steht der Eppelheimer Wasserturm ab sofort wieder heiratswilligen Paaren für ihre standesamtliche Hochzeit als Trauort zur Verfügung. Das teilt die Gemeinde mit.

In einem Schreiben des Baurechtsamts wurde 2017 die Nutzung der zweiten Empore im denkmalgeschützten Wasserturm untersagt. Grund für die Schließung waren ein fehlender zweiter Rettungsweg und die geltenden Vorschriften der Landesbauordnung. Das gleiche galt für das ohne Genehmigung eingerichtete Hasenmuseum im Erdgeschoss.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann setzte sich laut Mitteilung der Gemeinde für eine weitere Nutzung des Wasserturms ein, um dem Eppelheimer Wahrzeichen wieder Leben einzuhauchen. Unter den Vorgaben des Denkmalschutzes sei das Gebäude innen neu gestaltet worden: Die Wandverkleidung im Erdgeschoss wurde geringfügig vergrößert, so dass ein Waschbecken installiert werden konnte. Der Boden wurde ebenfalls neu gemacht und präsentiert sich nun in einem dunkelgrau melierten Bodenlack. Die Wand wurde neu gestrichen und als optische Decke ein roter Balken aufgebracht. Die historischen Wasserrohre erinnern an die damalige Nutzung und erstrahlen in einem neuen Blau.

An der Fassade wurden die Sandsteine gereinigt und die Tür frisch gestrichen. Die neue Wandverkleidung wurde an eine Eppelheimer Firma vergeben. Die restlichen Arbeiten führte der städtische Bauhof aus, um die Kosten gering zu halten. Der Aufstieg über die Wendeltreppe in das obere Geschoss ist allerdings nach wie vor nicht möglich.

Die Standesbeamten Monika Hönig und Michael Eck haben dem Raum schließlich mit neuen Bildern und der Dekoration aus dem Obergeschoss die passende Atmosphäre verliehen, so die Gemeinde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019