Hoher Spaßfaktor und gesunde Portion Ehrgeiz

Eppelheim.Jeder Mensch sollte unabhängig seines Alters, Geschlechts, seiner Herkunft und gesundheitlicher Beeinträchtigungen respektiert, geschätzt und akzeptiert werden und die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben in vollem Umfang teilzuhaben.

Um für dieses Anliegen zu werben, haben die SPD und die Awo Eppelheim zur Förderung von Toleranz und Miteinander 2012 unter dem Motto „Gemeinsam Golfschläger schwingen - Inklusion findet Platz“ ein Minigolfturnier ins Leben gerufen, das seitdem jedes Jahr von den beiden Ortsvereinen gemeinsam organisiert und durchgeführt wird.

Die Mitbürger sensibilisieren

Zum „Elfi-Thompson-Turnier“ waren auf der Minigolfanlage in der Kirchheimer Straße alle willkommen: Junge und Ältere, Menschen mit und ohne Handicap. „Das Thema Inklusion ist nach wie vor sehr wichtig in unserer Gesellschaft“, verdeutlichte Awo-Vorsitzende und SPD-Stadträtin Renate Schmidt. „Gerade in dieser besonderen Corona-Zeit sollte der Inklusionsgedanke nicht in Vergessenheit geraten. Wir möchten alle Mitbürger dafür sensibilisieren.“

Erstmals fand das Inklusionsturnier unter Corona-Bedingungen statt. Der Ablauf war dadurch etwas anders als in den Jahren zuvor. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, verzichtete man auf einen gemeinsamen Turnierstart und auf eine Gruppenauslosung. Jeder konnte unter Beachtung der allgemeinen Regeln in dem vorgegebenen Zeitfenster starten - ob als Einzelspieler, als Familie oder Gruppe mit bis zu vier Personen. Auch die abschließende Siegerehrung im Beisein aller Teilnehmer entfiel.

Mit leeren Händen verließ aber niemand die Minigolfanlage. „Jeder Spieler bekommt für seine Teilnahme automatisch eine Medaille. Außerdem werden unter allen Teilnehmern, unabhängig vom Spielergebnis, Preise verlost und zugesendet“, informierte SPD-Vorsitzender Jürgen Geschwill.

Um Ansteckungsrisiken zu minimieren, verzichteten die Veranstalter auch auf den Kaffee- und Kuchenverkauf, der sonst immer viel Zuspruch erfuhr. Trotz der Einschränkungen und des geänderten Ablaufs konnten beim „Elfi-Thompson-Minigolfturnier“ aber fast 50 Starter notiert werden. Die Minigolfer kamen aus der ganzen Region - von Hockenheim bis Heidelberg, von Hemsbach bis Walldorf. „Wir haben damit sogar den Teilnehmerrekord vom Vorjahr übertroffen“, wusste Geschwill.

„Uns freut es, dass die Idee unserer viel zu früh verstorbenen SPD- und Awo-Vorsitzenden Elfi Thompson, ein Minigolfturnier zu veranstalten, bei dem der Inklusionsgedanke im Mittelpunkt steht, zu einem festen und beliebten Bestandteil des Eppelheimer Veranstaltungskalenders geworden ist.“

Awo-Stellvertreter Hans-Joachim Lenz hatte Anmeldung und Registrierung übernommen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung starteten mit großem Spaß und einer gesunden Portion Ehrgeiz. Wurde mit nur einem Schlag der Ball eingelocht, war der Jubel groß.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born schwang den Golfschläger ebenso wie der 28-jährige Andreas Woerlein von der SPD Heidelberg und Mitbewerber um die Kandidatur für das Bundestagsmandat des hiesigen Wahlkreises. „Es ist schön, dass hier nicht das Spielergebnis, sondern das Miteinander zählt“, merkte Woerlein an. Elke Sauer und Ivan Trnka sind Turnierteilnehmer der ersten Stunde dabei. „Ich finde es sehr wichtig, den Inklusionsgedanken zu unterstützen. Hier trifft man immer so viele nette Leute“, meinte Sauer. Menschen mit und ohne Behinderung hatten sich zum Inklusionsturnier auf der Golfanlage eingefunden.

Toll, mal wieder rauszukommen

Nach den Kontaktbeschränkungen war auch Kirsten Ehrhardt von der Elterninitiative „Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen“ mit ihrem Mann Norbert und ihren beiden Kindern Emely und Henri gerne zu dieser Outdoor-Veranstaltung gekommen. „Es ist toll, mal wieder rauszukommen und andere Leute zu sehen“, meinte sie. Matthias und Philipp, die sich über den Verein „Pro Down Heidelberg“ kennen und beide aktiv bei der SG Poseidon beim Inklusionsschwimmprojekt „Mittendrin im Schwimmverein“ mitmachen, hatten auf den Bahnen oft schneller eingelocht als ihre Betreuer. Super spielte auch Max Seifert, er bekam von seinen Mitspielern viel Lob. Selbst Bastian Köhler, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, war aktiver Teilnehmer und nicht nur Zuschauer. „Es ist für uns sehr erfreulich, dass auch Vertreter der Elterninitiative ‚Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen’ an unserer Veranstaltung teilnehmen. Wir schicken unsere Einladung für das Inklusionsturnier immer an Initiativen und Verbände für Menschen mit Behinderung, damit sie informiert sind,“ betonte Renate Schmidt.

Mit den Einnahmen des Minigolfturniers wird die soziale Arbeit der örtlichen Awo unterstützt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020