„Ich falle ganz sicher nicht in ein tiefes Loch“

Eppelheim.Vor einer Woche haben sich Schüler und Lehrer des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in die Sommerferien verabschiedet, wenige Stunden später hielten die Handwerker das Zepter in der Hand. In den Fluren stehen Tische, Bänke und Schränke. Wo sonst Kinder und Jugendliche in den Pausen lärmen, kreischen jetzt die Bohrmaschinen – Zeit, die großen Sanierungsarbeiten in Angriff zu nehmen.

Auch im

...

Sie sehen 5% der insgesamt 7896 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.08.2018