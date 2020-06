„Ignoranz scheint derzeit die Strategie zu sein“

Eppelheim.„Klimaschutz Adieu“, unter diesem Titel steht eine Pressemitteilung der Eppelheimer Liste. Die Wählervereinigung nimmt erstaunt Kenntnis von dem Beschluss des Heidelberger Gemeinderates, das Gewann Wolfsgärten in Wieblingen mit einer Fläche von acht Hektar vollständig mit einer Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu bebauen.

Nach langem Hin und Her und der Prüfung verschiedener Standorte entschied sich der Heidelberger Gemeinderat nunmehr für das unmittelbar an die Eppelheimer Gemarkung angrenzende Ackerland. Nachdem bereits im Patrick-Henry-Village (PHV) 18 Hektar zusätzlich bebaut werden sollen, werden somit insgesamt 26 Hektar wertvolles Ackerland entlang der Eppelheimer Gemarkungsgrenze zubetoniert, so die Mitteilung.

Die Auswirkungen auf das Klima, die Frischluftschneisen und die Natur brauchen wohl nicht weiter erläutert zu werden, schreibt die Eppelheimer Liste.

Grüne als Mehrheitsbeschaffer

Umso erstaunlicher ist die Rolle des Heidelberger Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen, mittlerweile größte Fraktion in vielen Gemeinderatsgremien: Ging man vor der Kommunalwahl 2019 als erklärte Klima- und Naturschützer bei den Wählern und Demonstranten für besseres Klima hausieren oder initiierte gar zwecks „Naturschutz“ einen Bürgerentscheid gegen den neuen größeren Betriebshof, fungiert man nach der Kommunalwahl mittlerweile – von Wahlversprechung gänzlich befreit – als Mehrheitsbeschaffer für die expansionsgetriebenen Akteure im Heidelberger Rathaus.

Mit Erstaunen vernimmt man nun: Eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge passe nicht mehr in einen neuen und modernen Stadtteil PHV. Die Parteifarbe Grün schmückt dort längst nicht mehr das Programm. Was der kleinere Nachbar Eppelheim von den massiven Bebauungen an der Gemarkungsgrenze hält und inwieweit er beeinträchtigt wird, interessiert in Heidelberg niemanden.

Den Nachbarschaftsverband Rhein-Neckar – sonst gerne präsent als reaktionsfreudiger Bedenkenträger – scheint es gerade nicht zu geben. Ignoranz scheint die Strategie zu sein. Jedenfalls erfahren die Eppelheimer Stadtverwaltung und der Gemeinderat regelmäßig aus der Zeitung, welche Straßenbahnstrecken denn nun auf Eppelheimer Gemarkung Richtung PHV geplant werden sollen. „Auf unseren Antrag, doch bitte dem Eppelheimer Gemeinderat und der Eppelheimer Bevölkerung von den Planungen in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung in Kenntnis zu setzen, haben wir bis heute nichts weiter gehört, als dass von den Verantwortlichen niemand berichten will“, so die Mitteilung abschließend. zg

