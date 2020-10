Ihr Favorit ist der Turmalin

Eppelheim.Von kreativem Schmuck und der Schönheit von Edelsteinen ist Angela Behroz seit Kindesbeinen fasziniert und begeistert. Wohin das führt, erfuhren die Gäste des Frauenfrühstücks der kfd-Frauengemeinschaft im katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus. Der Vormittag war interessant und unterhaltsam zugleich.

Denn die Eppelheimer Goldschmiedin, Geologin und Diamantgutachterin gab nicht nur Einblicke in ihre kreative Arbeit, sondern wusste die anwesenden Damen mit dem Vortrag „Faszination Edelsteine – mehr als nur Schmuck“ für die glitzernden und funkelnden Mineralien zu begeistern.

Woher ihre Liebe für Schmuck rührt, blieb kein Geheimnis: Ihr Vater ist daran nämlich nicht ganz unschuldig. „Er liebte Schmuck und hat meiner Mutter meist von einem Goldschmied angefertigte Schmuckstücke geschenkt“, erzählt Angela Behroz. Dadurch hat sie die Individualität und Vielfalt an Schmuck kennen und lieben gelernt. Der Berufswunsch der gebürtigen Heidelbergerin, die in Freiburg aufwuchs und in München studierte, war schnell klar: „Ich wollte Goldschmiedin werden, aber Lehrstellen waren zum damaligen Zeitpunkt rar.“ Der Zufall wollte es, dass sie in Idar-Oberstein, dem „Zentrum der Edelsteine“ in Deutschland und weltweit, ein Praktikum absolvieren konnte.

In vielen Varianten

Von da an war es gänzlich um sie geschehen: Ihre Faszination für Edelsteine wuchs von Tag zu Tag, genauso wie ihr Wunsch, Goldschmiedin zu werden. Und schließlich klappte es in Idar-Oberstein dann auch mit einer Ausbildung. Die Kombination von Schmuck und geschliffenen Edelsteinen hat es Angela Behroz seither angetan. Ihr persönlicher Favorit ist der Turmalin, weil es ihn in vielen Varianten gibt und er als Schutzstein auch die Kreativität fördern soll – wenngleich es keine wissenschaftlichen Beweise für die den Edelsteinen zugeschriebenen Wirkungen gibt.

Edelsteine seien bereits in der Jungsteinzeit und im alten Ägypten begehrt gewesen. In der Bibel symbolisieren Edelsteine göttlichen Glanz, Reinheit und Heiligkeit. Jedem der zwölf Apostel wurde ein Edelstein zugeordnet. Die Heilkraft der Steine habe auch schon Hildegard von Bingen eingesetzt.

Welcher Stein für einen selbst der richtige ist, müsse man herausfinden und dabei auf seine persönliche Intuition hören. Eigentlich sollte man die Steine in die Hand nehmen, sie fühlen und auf sich wirken lassen, empfahl die Goldschmiedin. Weil das aber aufgrund der Corona-Hygieneregeln beim Frauenfrühstück nicht möglich war, konnte man die verschiedenen Edelsteine nur aus der Distanz in Augenschein nehmen – und sich an den ganz verschiedenen Farben erfreuen.

