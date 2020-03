Ihr Motto: Dir dein Glaube – mir mein Glaube

Eppelheim.„Das finde ich toll, dass Sie heute hier stehen und informieren.“ Diesen Satz hörte man von etlichen Passanten, die über den Wasserturmplatz liefen und am Infostand der Frauenorganisation „Lajna Imaillah“ der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland stehenblieben. Mit ihrer bundesweiten Infokampagne machte die Frauenorganisation nun erstmalig in Eppelheim Station.

Naela Najam, Nida-ul-Fatan, Kankasnan Ahmad und Manahil Mubarik standen unter dem Motto „Ich bin eine Muslima – Haben Sie Fragen?“ Rede und Antwort. In erster Linie ging es darum, über die Position der Frau im Islam aufzuklären und mit der Bevölkerung in Dialog zu treten und Fragen zu beantworten, um dadurch Ängste zu beseitigen und Vorurteile abzubauen. „Durch Infostände, Einladungen und Vorträge möchten wir die Lehre des Islams und des Friedens verbreiten“, erklärt Medizinstudentin Naela Najam.

Liebe für alle – Hass für keinen

Die Ahmadiyya-Muslime gestalten ihr Leben nach dem einfachen Prinzip „Liebe für alle – Hass für keinen“. Auch wenn Naela Najam, Nida-ul-Fatan und Kankasnan Ahmad aus Eppelheim sowie Manahil Mubarik aus Walldorf selbst noch nie – weder in Schule, Beruf oder Alltag – wegen ihres Kopftuchs diskriminiert wurden, wissen sie, dass dieses Stückchen Stoff die Gemüter erhitzen kann und sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik heiß diskutiert wird.

Im Zusammenhang mit den immer wiederkehrenden Kopftuchdebatten möchte die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat mithilfe von Infoständen Präsenz zeigen, die Bedeutung des Kopftuchs erklären und verdeutlichen, dass im Islam die Frau nicht unterdrückt wird, sondern einen hohen Stellenwert hat. Die Passanten sollen die Gelegenheit haben, mit Muslimas ins Gespräch zu kommen und Antworten zu ihren Fragen über die Frau im Islam zu erhalten. „Ich freue mich immer, wenn mich jemand auf mein Kopftuch anspricht, dann habe ich die Chance, mit ihm ins Gespräch zu kommen und es zu erklären“, betont Naela Najam.

Sicherer und selbstbewusster

Warum muslimische Frauen ein Kopftuch tragen, sei tatsächlich bei den Infoständen die am häufigsten gestellte Frage, erklären die vier jungen Frauen im Alter zwischen 16 und 36 Jahren auf dem Wasserturmplatz. Für die Medizinstudentin ist das leicht zu erklären: „Meine Religion, an die ich glaube, ist die Lehre des Islam. Wer als Muslima nach dem Koran lebt, hält sich an das Bedeckungsgebot.“ Frauen, so wolle es die Religion, sollen ihre Reize bedecken. Sie wollen von der Männerwelt nicht als Lustobjekt wahrgenommen werden. „Wir Frauen bedecken uns, weil wir uns dadurch sicherer, wohler und selbstbewusster fühlen“, so Najam. „Ich habe die Freiheit, mich so zu kleiden, wie ich es möchte.“ Durch das Kopftuch signalisieren Frauen auch, dass sie nicht möchten, dass ihnen fremde Männer näherkommen und mit ihnen flirten. „Dir dein Glaube, mir mein Glaube“, betont die 24-Jährige. „Jede Religion hat ihre Gebote, nach denen die Gläubigen in Frieden und Freiheit leben sollten“, meint sie. Die männlichen Ahmadiyya-Muslime zeigen ihren Respekt gegenüber einer Kopftuch tragenden Frau, indem sie ihren Blick nicht auf das unverhüllte Gesicht, sondern zu Boden richten und sie achten die Worte des Kalifen, der sagt: „Der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt.“

Die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist mit über 18 000 Frauen und Mädchen die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Seit 2018 veranstaltete die „Lajna Imaillah“ ihre bundesweiten Info-Kampagnen unter dem Motto „Ich bin eine Muslima – Haben Sie Fragen?“. Für dieses Projekt erhielt die Frauenorganisation im vergangenen Jahr den Hessischen Integrationspreis.

