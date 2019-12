Ihre Stimmen führen durch die ganze Welt

Eppelheim.Weihnachten ist mehr als Spekulatius und Lebkuchen, Weihnachtsmärkte und Geschenkekauf. Weihnachten ist ein Gefühl – und das muss sich erst einmal nach all dem Stress im Alltag und der zusätzlichen vorweihnachtlichen Hektik bei den Menschen einstellen und bis in die Herzen vordringen. Deshalb luden die „Morning Star Singers“ zu einem Konzert ein, um das Gefühl greifbarer zu machen.

Als Teil der Reihe „Musik in der Josephskirche“ boten die in Eppelheim in Kirchen- und Chormusik bekannten Gesichter Felicity Hotasina (Sopran), Kim Boyne (Alt), Otmar Wiedenmann-Montgomery (Tenor), Thomas Steffen (Tenor), Moritz Nocher (Bariton) und Simon Layer (Bass) unter dem Konzertmotto „Bereitet dem Herrn den Weg“ im voll besetzten Gotteshaus bekannte und unbekannte Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt – ein abwechslungsreiches Programm.

Die besinnliche Zeit als Fest der Liebe wurde in der Liedauswahl genauso berücksichtigt wie Weihnachten als Fest der Geburt Jesu Christi. Den Sängern gelang es dabei ausgezeichnet, mit ihren geschulten Stimmen zartfühlend und harmonisch mit ihren eigens ausgewählten Advents- und Weihnachtsliedern zu gefallen.

Glanzpunkt zum Schluss

Sie boten glanzvolle deutschsprachige Lieder wie „Macht hoch die Tür“, „Nun komm der Heiden Heiland“ und „Tröstet, tröstet mein Volk“. Aber auch ein schwedisches Stück von Gustaf Nordqvist sowie „Carol of the Bells“ des ukrainischen Komponisten Mykola Leontovytsch, „Noël Nouvelet“ als traditionelles französisches Weihnachtslied und zwei Werke des Komponisten Arvo Pärt oder das spanische Weihnachtslied „Riu, riu, chiu, la guarda ribera“ in einem Arrangement der „King’s Singers“ gehörten zu ihrem Programm.

Doch damit nicht genug: Mit den festlichen Liedern „In dulci jubilo“ von William Hawley und „Born on a new day“ von John David setzten die Vokalisten zum Schluss zwei weitere Glanzpunkte. Nach Schlussapplaus und Ovationen gab es für das aufmerksame Publikum noch zwei himmlische Zugaben: „Away in a manger“ von Philip Lawson und „Have yourself a merry little Christmas“ von Keith Roberts. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019