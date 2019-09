Immer mehr Mitglieder

Eppelheim.Die Grünen wählten bei ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen und verjüngten Ortsvorstand, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiterhin an der Spitze steht Isabel Moreira da Silva. Unterstützt wird sie von einem vierköpfigen Team aus teils erfahrenen, teils frischen Vorstandsmitgliedern. „Ich freue mich, dass die Mitglieder ein Team ins Rennen geschickt haben, das nicht nur im Durchschnitt jünger und weiblicher ist, sondern auch Neumitglieder einbezieht. Nun gilt es, mutig in die Zukunft aufzubrechen“, so die Sprecherin.

Zuvor hatte Moreira da Silva über die Aktivitäten des Ortsverbands berichtet. Sie zog eine durchweg positive Bilanz. Herausragendes Ergebnis seien die Kommunalwahlen gewesen. Das gute Abschneiden spiegele sich in einem Anstieg der Mitgliederzahlen wider. „Wir blicken auf das erfolgreichste Jahr seit Gründung des Ortsverbands zurück“, resümierte Moreira da Silva. Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling bedankte sich mit einem Präsent bei den Vorstandsmitgliedern für ihre gute Arbeit.

Das neue Team wird in Kürze bei einer Klausurtagung über die Arbeitsteilung und Schwerpunkte beraten. „Uns steht eine spannende Zeit bevor: Die Grünen wollen ihr ambitioniertes Programm aus der Kommunalwahl umsetzen“, bekräftigte Moreira da Silva. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.10.2019