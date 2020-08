In den Ferien ist das Gotteshaus weiterhin offen

Eppelheim.Ein Gottesdienst mit Pfarrerin Cristina Blázquez, mit Orgelmusik und Gesang findet am Sonntag, 9. August, um 10 Uhr in der Pauluskirche statt. Sonntags wird – entsprechend dem Schutzkonzept der evangelischen Kirchengemeinde – mit maximal 48 Personen gefeiert. Deshalb, empfiehlt die Kirchengemeinde, nicht erst „auf den letzten Drücker“ zu kommen. Die Besucher werden von Mitgliedern des Kirchengemeinderats zum Platz geleitet. Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird empfohlen. Da die Gemeinde nicht singen darf, werden die Teilnehmer des Gottesdienstes durch Orgelmusik von Peter Rudolf und Gesang von Michael Leideritz erfreut. Besonders für alle, die noch nicht kommen können, werden die Predigten auf unserer Homepage der evangelischen Kirchengemeinde veröffentlicht, außerdem liegen sie in der Kirche aus und auf Wunsch werden sie auch nach Hause geschickt. Interessenten melden sich telefonisch im Pfarramt unter der Nummer 06221/76 00 27.

Auch in den Sommerferien steht die Tür der Pauluskirche täglich viele Stunden offen und lädt ein zum Eintreten und Verweilen, zum Teilen von Gebeten an der Gebetswand, zum Lesen in Bibel oder Gesangbuch oder einfach zum Stillwerden ein zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020