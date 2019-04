In der Bilanz stehen 4387 Dienststunden

Eppelheim.Einen umfassenden Einblick in die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erhielt man bei der Mitgliederversammlung des Eppelheimer Ortsvereins in den DRK-Ausbildungsräumen im Feuerwehrhaus. In Anwesenheit von Präsidiumsmitglied Steffen Stadler konnte Ortsvereinsvorsitzender Dieter Hölzel die Tagesordnung abarbeiten. Diese umfasste verschiedene Berichte sowie Ehrungen.

Vorab gab es wichtige Zahlen: Der DRK-Ortsverein zählt derzeit 760 Fördermitglieder, 58 Aktive und Halbaktive sowie 19 Jugendrotkreuzmitglieder. Wie Dieter Hölzel in seinem Bericht hervorhob, sei das DRK in erster Linie durch die Arbeit der Bereitschaft und der Jugend präsent. „Der Ortsverein lebt in großem Maß von eurem Tun und Schaffen und von eurem Auftreten bei Diensten, die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und anerkannt werden“, stellte er hervor. Er dankte allen, die an den Bereitschaftsabenden durch Ausbildung und Übungen helfen, dass die DRK-Arbeit qualifiziert durchgeführt werden kann.

Besonders hob er Helmut Dörr als Bereitschaftsleiter, dessen Stellvertreter Jens Hillger und Saskia Welk hervor. Dem tollen Team des Jugendrotkreuzes mit Leiterin Stephanie Reiferscheid sowie Saskia Welk und Franziska Ehrhard dankte er für deren großartiges Engagement. „Nur über das Jugendrotkreuz können wir den für uns wichtigen Nachwuchs generieren“, betonte Hölzel. Neben diversen Sanitätsdiensten, den Einsätzen als „Helfer vor Ort“ und der Blutspende wirke das DRK und seine Jugend bei der Kerwe, beim Eppelheimer Weihnachtsdorf, dem Sommertags- und Martinsumzug und beim Stadtfest mit Heuwagenrennen mit.

Rebmann mit Vorbildfunktion

Der Ortsverein habe zudem seine „Aktion Tannenbaum“ durchgeführt, um bedürftigen Bürgern der Stadt eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Natürlich gab es auch wieder Blutspendetermine. „Auch unsere Bürgermeisterin Patricia Rebmann hat bei uns Blut gespendet und damit eine Vorbildfunktion übernommen“, freute er sich. Es folgte der Bericht des Kassiers Claus Enkler, sowie der Bericht der Kassenprüfer Gerd Reitlinger und Tanja Schuhmacher.

Bereitschaftsleiter Helmut Dörr berichtete über die zahlreichen Tätigkeiten der Bereitschaft und äußerte die Bitte um weiteres Engagement bei künftigen Veranstaltungen und Aufgaben. Wie aus seinem Bericht hervorging, wurden im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 insgesamt 4387 Dienststunden abgeleistet. Dazu gehörten unter anderem 547 Stunden Sanitätsdienst und 65 Einsätze. Den Bericht des Jugendrotkreuzes (JRK) hatte deren Leiterin Stephanie Reiferscheid anschaulich vorbereitet. Jugendrotkreuz-Kreisleiterin Irene Hillger dankte der gesamten Leitung des JRK Eppelheim für die geleistete Arbeit und betonte, dass Jugendarbeit immer schwieriger werde.

Bei der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder des Ortsverbandes und des Jugendrotkreuzes für mehrjährige Tätigkeit geehrt. Die Ehrungen wurden durch Helmut Dörr, Steffen Stadler, Dieter Hölzel und Irene Hillger durchgeführt. Zwei wichtige Termine wurden am Ende der Sitzung noch bekannt gegeben. Dazu gehörte die Blutspenderehrung am Dienstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr im DRK-Raum sowie der Blutspendetermin am Donnerstag, 6. Juni, ab 14 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019