Infoabend zur Gemeinderatswahl

Eppelheim.Was kann ich für meine Stadt tun? Diese Frage bestimmt den Infoabend der Eppelheimer Liste am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der DJK-Sportgaststätte, Boschstraße 10, zur Gemeinderatswahl. Am 26. Mai 2019 finden die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt.

Allen Interessierten bietet die Eppelheimer Liste die Möglichkeit, sich über die Vereinigung und die anstehende Gemeinderatswahl zu informieren. Beim Infoabend stehen die amtierenden Stadträte und die Vorstandsmitglieder der Eppelheimer Liste für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Bei Fragen hilft Bernd Binsch (Vorsitzender und Fraktionssprecher), Telefon 06221/76 95 01, E-Mail: info@ing-buero-binsch.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018