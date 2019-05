Infofahrt durch die ganze Stadt

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Eppelheim.Zu ihrer Dialogtour trifft sich die SPD am Samstag, 11. Mai, um 10.30 Uhr auf dem Wasserturmplatz. Dort und auf der Tour durch die Stadt werden Muttertagsgrüße verteilt. Um 11 Uhr startet die rund zweistündige Fahrt mit dem Rad.

Angesteuert werden der Neubau des Friedrich-Fröbel-Kindergartens, das Fachmarktzentrum, die Anschlussunterbringung in der Wernher-von-Braun-Straße, die neue Fußweg-Beleuchtung in der Grenzhöfer Straße sowie der Neubau des Kindergartens Villa Kunterbunt, der Bouleplatz an der Grenzhöfer Straße, der ASV-Sportpark, Bahndamm und Edeka-Zaun, Schulzentrum, Rhein-Neckar-Halle, die neue Flüchtlingsunterkunft an der Eishalle und die neu gebaute Brücke mit Rad- und Fußgängertunnel. Die SPD-Gemeinderäte informieren über die Projekte. Abschluss der Fahrt ist im Café Bella Crema. Interessierte sind eingeladen mitzufahren oder zu den Treffpunkten vor Ort zu kommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.05.2019