Information in sieben Etappen

Eppelheim.Das war doch Ehrensache für Professor Dr. Karl A. Lamers: Der CDU-Bundestagsabgeordnete gab gerne mit einem „Auf die Plätze – fertig – los!“ den „Startschuss“ für die „Kommunalpolitische Radtour“ des CDU-Stadtverbandes. „Wie immer in den letzten 24 Jahren als Bundestagsabgeordneter“, fügte er an und lobte die Traditionsveranstaltung, die im August 1985 ihre Premiere feierte. Für die Begrüßung und Ansprache nutzte er ein Megafon. So konnte er auf dem Rathausvorplatz von allen Teilnehmern, die Corona-bedingt durch die Hygiene- und Abstandsregeln weit verteilt standen, problemlos gehört werden.

„Ich finde es toll, dass die CDU Eppelheim mit ihrer Radtour Möglichkeiten schafft, dass sich die Bürger direkt vor Ort über kommunalpolitische Themen informieren können.“ Aus seiner Zeit als Heidelberger Stadtrat wusste Lamers, wie wichtig Information und Transparenz in der Kommunalpolitik sind. Man sollte stets auf die Bürger zugehen und sie über Ideen und Vorhaben im besten Falle vor Ort, wie es bei der CDU-Radtour gehandhabt wird, informieren.

Den gut 30 Teilnehmern wünschte er, dass ihnen die Fahrt durch die Stadt viele neue Erkenntnisse bringen möge. Bereits der berühmte Physiker Albert Einstein habe das Radfahren als Ideen- und Inspirationsquelle geschätzt, wusste Lamers und zitierte das Genie mit den Worten: „Mir ist es eingefallen, während ich Fahrrad fuhr.“ Selbst der frühere amerikanische Präsident John F. Kennedy habe über das Radfahren gesagt: „Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.“

Lamers gibt den Startschuss

Der Startschuss von Karl A. Lamers zur 35. kommunalpolitischen Radtour war sein vorletzter als Bundestagsabgeordneter. Bekanntlich tritt der heute 69-Jährige im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl an. Seinen „hoffentlichen Nachfolger im Bundestag“, wie es Lamers formulierte, hatte er mit Alexander Föhr, Kreisvorsitzender der CDU Heidelberg und Sprecher der Heidelberger CDU-Fraktion, gleich mitgebracht. Gleichfalls die Daumen drücken zum Einzug ins Parlament wird Karl Lamers bei der Landtagswahl im kommenden Jahr dem Kandidaten der CDU für den Wahlkreis Schwetzingen/Hockenheim, Andreas Sturm, der ebenfalls an der Tour teilnahm.

Trudbert Orth, Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion, hatte die Etappen der Radtour herausgesucht und jede Menge Informationen im Gepäck. Um kurz nach 18 Uhr ging es am Rathaus los. Zwei Stunden später und um einige Erkenntnisse reicher, erfolgte dann der gemütliche Abschluss im Biergarten des Restaurants „Arena Sportiva“ in der Kegelarena.

Dazwischen lagen sieben Etappen. Der erste Halt war am „Gugler-Gelände“ an der Heinrich-Schwegler-Straße. „Dieses Gelände könnte man innerstädtisch gut entwickeln, das könnte etwas Größeres und Besseres werden“, meinte Orth. Doch dazu müsste das Gelände erst einmal erworben werden.

Am Eppelheimer Bauhof in der Seestraße ging es um Überlegungen, den gesamten Betrieb an die westliche Peripherie auf das Gelände des stillgelegten Wasserwerks umzusiedeln. Dadurch bestehe die Möglichkeit, das heutige Bauhofgelände für sozialen Wohnungsbau zu verwenden. Am neuen Radtunnel an der Hauptstraße wurde die Forderung nach Verlängerung des Radwegs bis zur Brücke an der Wieblinger Straße vorgestellt. Im Süden der Stadt wurden die Themen Radschnellweg, Straßenbahnanbindung Patrick-Henry-Village und ein privates Bauvorhaben auf einem Gelände an der Erich-Veith-Straße behandelt. Und schließlich wurde an Ort und Stelle gezeigt, wo auf dem ASV-Sportgelände, das der Stadt gehört, ein Mobilfunkmast errichtet werden soll.

