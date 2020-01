Infos über den Radschnellweg

Eppelheim.Die Eppelheimer Liste lädt am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Fraktionssprechstunde ins Gasthaus „Adler“ ein. Aus aktuellem Anlass wird auch über die jüngste öffentliche Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses im Heidelberger Gemeinderat berichtet, teilt die Eppelheimer Liste mit. In dieser Sitzung wurde über die Straßenbahn ins Patrick-Henry-Village und den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen beraten.

Obwohl die Projekte erheblich über Eppelheimer Gemarkung verlaufen sollen, seien diese in der Phase der ersten Varianten-Ausschlüsse in Eppelheim noch kaum bekannt, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb soll die Öffentlichkeit über den Besuch der öffentlichen Sitzung in Heidelberg informiert werden. zg

