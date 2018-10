Brühl.Die nächste Ausstellung in der Villa Meixner ist unter dem Titel „Hinter das Offensichtliche geblickt“ den Arbeiten von Mark Blunck gewidmet. Die Vernissage ist am Freitag, 9. November, um 19.30 Uhr. In seinen Arbeiten verweist Blunck mit Landschaftsformen und Körpern auf die innere Struktur der Dinge. Empfindungen und Gedanken des alltäglichen Lebens verschmelzen mit Sinneseindrücken der natürlichen Umwelt zu Malereien und Grafiken in denen man sich verlieren oder erst finden kann. Das Mystische des Naturerlebens soll spürbar werden.

„Der Betrachter wird zu einer virtuellen Wanderung durch Strukturen, Formen und Farben eingeladen. Mit der Kettensäge bearbeite Holzskulpturen wandeln teils kraftvoll, aber auch zerrissen oder ruhend zwischen Wirklichkeit und Imagination“, heißt es in der Einladung.

Während der Ausstellungseröffnung, zu der die Bevölkerung eingeladen ist, wird nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck Günther Berlejung in die Arbeiten des Künstlers einführen. Die musikalische Umrahmung gestaltet Lee Hirsch, Klavierlehrerin der Jugendmusikschule.

Die Ausstellung läuft von Freitag, 9. November, bis Sonntag, 2. Dezember, und ist jeweils samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Eine Ausstellungsführung mit dem Künstler ist am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018