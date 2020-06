Innovation wird belohnt

Eppelheim/Berlin.Unter dem Motto „Intelligent unterwegs: Gemeinsam. Vernetzt. Mobil.“ suchen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur innovative Leuchtturmprojekte und Ideen, die das Potenzial digitaler Vernetzung für die Mobilität der Zukunft nutzen.

Erstmals richtet sich der Wettbewerb in diesem Jahr parallel an zwei Zielgruppen: Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten oder Forschungsinstitutionen mit Sitz in Deutschland können mit ihren bereits erfolgreich umgesetzten Leuchtturmprojekten am Best-Practice-Wettbewerb teilnehmen. Zeitgleich hat auch jeder Bürger die Chance auf eine Auszeichnung im Ideenwettbewerb. „Auch im Verkehrsbereich bietet die Digitalisierung eine großartige Chance. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Sieger mit seiner Innovationsidee aus meinem Wahlkreis kommt“, wird CDU-Bundestagsmitglied Professor Dr. Karl Lamers einer Pressemitteilung zitiert.

Bewerbungen können bis zum 7. Juli unter www.deutscher-mobilitaetspreis.de eingereicht werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020