Insekten kriegen neues Quartier

Eppelheim.Je mehr Natur der Mensch zubaut, desto weniger Lebensraum bleibt den Insekten. Dem wollte Vorstandsmitglied Stephanie Luksch vom Verein der Gartenfreunde mit dem Bau von Insektenhotels entgegenwirken. Anlässlich des Ferienprogramms der Stadt konnten sie und ihre Vereinskollegin Yvonne Jung genügend junge „Bauherrinnen“ und „Bauherren“ um sich versammeln.

Alle wollten ein Insektenhotelmobile basteln und waren bei geöffneten Fenstern im Vereinsheim und auf der luftigen Terrasse fleißig und eifrig bei der Sache. Über 20 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren konnte Stephanie Luksch mit ihrer Bastelidee begeistern. Sie selbst ist eine bekennende Bastlerin und hatte für den Kreativnachmittag auf dem Vereinsgelände genügend „Baumaterial“ besorgt.

Mit Stroh gefüllt

Saubere Blechdosen wurden mit kleinen Stöcken, Bambusröhrchen, Stroh und Wellpappe befüllt. So wurden im Handumdrehen für Bienen und Insekten neuer Wohnraum und Rückzugsorte geschaffen. Damit die „schwebenden Hotels“, die mit Hilfe einer Schnur an einem längeren Stock befestigt und mit Kiefernzapfen dekoriert wurden, auch äußerlich hübsch aussahen, wurden sie von den Kindern mit verschiedenfarbigen Wollresten umwickelt.

Killian nahm für seine beiden Insektenhotels, die zu Hause in den Garten gehängt werden, Wolle mit Pastellverlauf und sparte sich damit die Qual der Wahl zwischen den verschiedenen Wollfarben. Lina hat sich für die Außenhülle ihres Insektenquartiers viel Mühe gemacht und sehr akkurat die Wolle in vier verschiedenen Farben um die Blechdose gewickelt. Moritz setzte auf einen Rotton und klebte auf den Boden der schwebenden Dose zwei Kronkorken als Augen, um ein fliegendes Insekt nachzuahmen. Die beiden Brüder Tim und Kai waren sehr flink beim Insektenhotelbau und hatten jeweils schon zwei Quartiere fertiggestellt, die sie zu Hause am Balkon anbringen wollten.

Nach dem Kreativangebot wurden die Ferienkinder vom Verein zu heißer Wurst mit Brötchen eingeladen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.08.2020