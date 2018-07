Anzeige

Das Land Baden-Württemberg fördert mit diesem Programm in 23 Kommunen die Prozessbegleitung für eine vorbildhafte Beteiligungs- und Engagementkultur vor Ort, die alle Bevölkerungsgruppen einschließt. Eppelheim hat die Teilnahme an diesem Programm beantragt und wurde ausgewählt.

Tragfähige Strukturen

Das Programm startete bereits und endet in der Stadt Ende Oktober 2019. Mit Unterstützung von Prozessbegleitern der Führungsakademie Baden Württemberg werden in diesem Zeitrahmen Ziele und Maßnahmenpläne für den Integrationsprozess (weiter)entwickelt werden mit besonderem Augenmerk auf bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung. Tragfähige Beteiligungs- und Organisationsstrukturen sollen dabei entstehen.

Die Bausteine in diesem Prozess umfassen eine Analyse der wichtigen Themen und Planung der Bearbeitung mit Vertretern aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung, öffentliche Bürgerveranstaltungen, eine kontinuierliche Projektbegleitgruppe und Netzwerktreffen für die beteiligten Kommunen.

In Eppelheim ist es mit viel Engagement von Ehrenamtlichen gelungen, in den letzten Jahren Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge zu organisieren.

Hohe Fluktuation

Die hohe Fluktuation einerseits und gering vernetzte Strukturen erschweren derzeit allerdings die kontinuierliche Integrationsarbeit. Wie kann man in Zukunft nachhaltig das Zusammenleben in der Kommune stärken, das gegenseitige Verständnis und das respektvolle Miteinander von Alt- und Neubürgern sowie auch von unterschiedlichen Kulturen weiter fördern? Braucht es neue Organisationsstrukturen für alle relevanten Akteure, auch in und mit der Verwaltung?

Gemeinsam mit allen Bürgern sollen die Grundlagen für ein langfristig angelegtes Integrationskonzept, das speziell auf die Bedarfe Eppelheims abgestimmt ist, entwickelt werden.

Während des Prozesses soll mit Beteiligung der Bürger mit und ohne Migrationshintergrund, mit Beteiligung der Politik und der Verwaltung ein kraftvolles Zukunftsbild entworfen werden, das als Leitlinie auch für die Herausforderungen in der Zukunft dient.

Die Unterstützung und die Prozessbegleitung sind kostenlos. az/zg

