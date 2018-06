Intelligente Laternen dimmen ihr Licht

Anzeige

Mittlerweile sind die „intelligenten LED-Leuchten“ entlang des Gehweges in der Grenzhöfer Straße bis zum Lidl-Markt installiert und in Betrieb. Die modernen Straßenlaternen passen ihre Lichtleistung dem Bedarf an, denn sie erfassen Bewegungen und dimmen zu verkehrsarmen Zeiten automatisch das Licht.

Wenn sich niemand auf dem Gehweg aufhält, dann leuchten sie nur mit 30 Prozent ihrer Lichtleistung. Sobald sich ein Fußgänger nähert, wird sie auf 100 Prozent erhöht. Entfernt dieser sich wieder, wird das Licht erneut gedimmt.

Die Kosten von rund 84 000 Euro für diese innovative Gehwegbeleuchtung trug die Stadt. Vor Ort konnten sich die Mitglieder der SPD-Fraktion und die Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes von der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und dem klima- und umweltschonenden Lichtkonzept, das dort zum Einsatz kommt, selbst überzeugen.

Die Beleuchtung des Fußweges dient auch den von der Kreisstraße Grenzhöfer Weg in den Ort einfahrenden Verkehrsteilnehmern zur Orientierung. Sie sehen anhand der Gehwegbeleuchtung, dass sie sich in diesem Bereich bereits innerhalb der Stadtgrenzen befinden und können ihre Geschwindigkeit entsprechend anpassen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.06.2018