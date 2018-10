Iva will später einmal als Kommissarin arbeiten

Eppelheim.Siebtklässlerin Celina weiß jetzt schon, dass sie eine Ausbildung als Bürokauffrau machen will. Ihre Klassenkameradin Iva aus der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule will zur Polizei und Kommissarin werden. Louis aus der Seckenheimer Realschule will eine kaufmännische Ausbildung machen, für Klassenkamerad Dennis ist Mechaniker der Traumberuf. Wer noch nicht so genau weiß, in welchem Beruf er

...