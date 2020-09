Jahresbeginn ist anders als sonst

Eppelheim.Das neue Schuljahr startet an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule an diesem Montag, 14. September. Aufgrund der Coronapandemie werden einige Dinge anders laufen müssen. Unterrichtsstart für die Klassenstufen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist um 8 Uhr. Die Klassen treffen sich nicht im Klassenzimmer, sondern in der jeweiligen Pausenhofzone, die im letzten Schuljahr zugeteilt wurde. Die Klassen werden dann von den Klassenlehrern begrüßt und in die Klassenzimmer begleitet. Die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 müssen auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Die Begrüßung der Fünftklässler findet am Montag, 14. September, im Schulhof nach Klassen getrennt statt: Die 5a wird um 14 Uhr begrüßt, die 5b um 15 Uhr. Pro Kind können jeweils zwei Elternteile teilnehmen. Eltern und Kinder müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen. Der Elternabend für die Erstklässler ist am Mittwoch, 16. September, um 18 Uhr im Klassenzimmer. Pro Kind kann ein Elternteil kommen, mit Mund-Nasen-Maske. Die Einschulungsfeier findet am Samstag, 19. September, um 10.30 Uhr auf dem Schulhof statt. Pro Kind dürfen zwei Elternteile teilnehmen. zg

