Janis ist der beste Vorleser

Eppelheim.Fünf Bücher über mutige Kinder haben die vier Klassensieger der sechsten Klassen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) ihren Mitschülern in der Stadtbücherei vorgelesen. Die Jury bestand aus den jeweiligen Deutschlehrerinnen.

Zunächst präsentierten die vier Vorleser ihrem Publikum einen vorbereiteten Text aus einem selbst ausgesuchten Buch. So versucht Bastian Balthasar Bux in Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ das Land Phantasien und seine kindliche Kaiserin vor der Auslöschung zu retten. Die Zwillinge Alex und Conner landen bei der Lektüre eines alten Buches plötzlich im „magischen Land“ und müssen den Weg nach Hause finden („Land of stories“ von Chris Colfer). Die vier Freunde befinden sich nach einem Flugzeugabsturz im Dschungel – hier geht es um das nackte Überleben („Survival“ von Andreas Schlüter). Raquel J. Palacio schließlich erzählt in ihrem Bestseller „Wunder“ von dem Jungen August, der allen seinen Mut zusammennehmen muss, um trotz seines entstellten Gesichts auf eine „normale“ Schule zu gehen.

Buch von Lisa Tetzner

Nach einer Pause mussten die Kandidaten einen unbekannten Text lesen. Das Überraschungsbuch, das die Organisatorin Marion Leibert herausgesucht hatte, heißt „Die Kinder auf der Insel“ von Lisa Tetzner. Die sieben Kinder, die als einzige den Untergang des Auswandererschiffes überlebt haben, sind auf sich gestellt und müssen ohne Erwachsene auf einer einsamen Insel zurechtkommen.

Mit Spannung erwarteten Schüler und Lehrer die Entscheidung der Jury, die sich für Janis Stieger aus der Klasse 6 a als Sieger entschied. Die Jury fand, dass der Junge sehr schön betont und fehlerfrei vorgelesen hatte. Damit hat sich Janis für den Kreisentscheid Anfang nächsten Jahres qualifiziert. Alle Kandidaten durften sich über einen Buchpreis, in dem es auch um mutige Kinder geht, und ein Lesezeichen freuen. zg

