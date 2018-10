Eppelheim.Mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Jauchzet dem Herrn alle Welt!“ am Mittwoch, 31. Oktober, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche wird an den Beginn der Reformation durch Martin Luther und andere erinnert und die Frage neu gestellt, welche Schritte nun an der Reihe sind im Blick auf Kirchen, Konfessionen und Christsein.

Der Reformationsgottesdienst mit Pfarrer Detlev Schilling wird musikalisch gestaltet vom evangelischen Kirchenchor unter der Leitung von Peter Rudolf und dem Posaunenchor unter der Leitung von Andreas Unglaube.

Mit der doppelchörigen Motette „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Heinrich Schütz (1585 – 1672) ermuntern sich die Chöre gegenseitig zum Lob Gottes und zeigen: Erst die verschiedenen Klänge und unterschiedlichen Stimmen gemeinsam ergeben den kompletten prachtvollen Klang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018