Je länger die Pandemie, desto größer wirtschaftliche Probleme

Eppelheim.Kein Fußball, kein Handball, kein gemeinsamer Chorgesang. Das neue Jahr beginnt für die örtlichen Vereine genauso, wie das alte Jahr geendet hat. Mit Gleichgesinnten im Verein seinem Hobby nachgehen oder Feste und Veranstaltungen durchführen, um die Geselligkeit zu fördern und die Vereinskasse aufzufüllen, ist nach wie vor nicht möglich. Die Corona-Krise mit ihren Lockdowns und Kontaktbeschränkungen stellt Vereine vor große Herausforderungen und macht ihnen wirtschaftlich zu schaffen.

Wie gut gelingt es in diesen schwierigen Zeiten, Mitglieder zu binden, Vereinsangebote in angepasster Form aufrecht und die Vereinskassen halbwegs gefüllt zu halten? Wir hörten uns bei den Eppelheimer Vereinen um und sprachen auch mit Vereinssprecher Thomas Hübler über die derzeitige Situation.

Tobias Distler, Vorsitzender Schwimmgemeinschaft Poseidon: Die SG Poseidon ist bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen. Der Mitgliederschwund ist noch nicht größer als in „normalen Jahren“. Abgesagte Veranstaltungen, wie die Kerwe treffen uns auch. Aber wir nehmen hier nicht so viel Geld ein, dass wir darauf zwingend angewiesen sind. Härter trifft uns der Wegfall unserer Kursangebote für Babys, Kleinkinder und Erwachsene. Aber aufgrund nicht stattfindender Wettkämpfe haben wir auch deutlich niedrigere Ausgaben. Außerdem haben wir keine fest angestellten Trainer. Langfristig leidet jedoch die Ausbildung unserer Nachwuchstrainer, da momentan wenig Kurse zur Fortbildung durch die Verbände angeboten werden. Diese Einschränkung wird uns in den folgenden Jahren treffen. Unserer Trainer waren schon in der ersten Lockdown-Phase sehr kreativ und haben ein Online-Athletiktraining für die Wettkampfgruppen angeboten.

Hildegard Rühle, Vorsitzende Arbeitergesangverein Eintracht: Wir konnten im vergangenen Jahr feststellen, dass keine Sängerin und auch kein Sänger Corona-bedingt ausgetreten ist. Wir versuchen per Skype, Telefon oder Whatsapp immer mit unseren Chormitgliedern in Kontakt zu bleiben. Unser Dirigent Jürgen Ferber hat Lieder zum Proben ins Internet gestellt, damit man zu Hause üben kann und wir ohne große Probleme sofort zusammen singen können, sobald dies wieder gestattet ist. Das einzig Negative und Traurige ist, dass wir momentan erneut nicht zusammen proben und uns treffen dürfen. Finanzielle Verluste gibt es natürlich, aber nicht so, dass wir Konkurs anmelden müssten. Wir versuchen, auch in dieser schwierigen Zeit unser Vereinsheim in Ordnung zu halten und unseren Pächter zu unterstützen durch Inanspruchnahme seines Lieferservices und auch durch ein Entgegenkommen bei der Pacht.

Kim Boyne, Chorleiterin bei den Sängerbund-Germania-Chören „con brio“ und „joyful voices“: Im Gegensatz zum ersten Lockdown im März 2020 blieb beim zweiten Lockdown die „Wir können trotzdem weitermachen“-Euphorie aus. Als im Frühjahr alles lahmgelegt wurde, waren wir froh, dass wir mit der Onlineplattform Zoom eine Möglichkeit hatten, uns weiter zu sehen und zu proben. Jetzt wieder zu Hause bleiben zu müssen und den Rückschritt zu akzeptieren, fällt schwer und das merkt man auch bei Einzelnen. Stimmproben über Zoom sind theoretisch immer möglich, aber die Sängerinnen und Sänger können ihre Stimmen. Sie haben jetzt über ein halbes Jahr lang geprobt. Aber es ist etwas anderes, zu Hause seine Stimme allein zu singen, als sich in der Gruppe behaupten zu müssen. Solange nicht klar ist, wann und in welchem Rahmen wir wieder konzertieren können, ist es schwer, neue Stücke auszuwählen und einzustudieren. Es gibt auch Sängerinnen und Sänger, die nicht über Zoom mitproben können oder möchten. Dies führt vielleicht längerfristig doch zu Austritten.

Claus Reske, Vorsitzender Turnverein Eppelheim: Unsere Mitglieder sind solidarisch mit dem Turnverein – auch in Corona-Zeiten. Vereinsaustritte haben sich bisher in sehr überschaubaren Grenzen gehalten. Einige Abteilungen wie Turnen, Leichtathletik und Frisbee bieten für ihre Mitglieder Online-Angebote an, die unterschiedlich wahrgenommen werden. Unsere finanzielle Lage ist bescheiden, allein schon deshalb, weil wir vor Kurzem die Rechnung von knapp 70 000 Euro für die neue LED-Flutlichtanlage bekommen haben. Leider fließen die Zuschüsse von Bund und Badischem Sportbund erst mit großer Verspätung. Die Wirtschaftlichkeit des TVE ist aber in keiner Weise gefährdet. Daher werden wir auch nicht die Unterstützung des Landes für Vereine annehmen, da bislang alle Verbindlichkeiten beglichen werden können. Wie lange wir mit den finanziellen Mitteln auskommen werden, hängt von der Dauer der Pandemie ab.

Heinz Schuhmacher, Vorsitzender ASV Eppelheim: Wir haben in der Vergangenheit immer seriös, vernünftig und nachhaltig gewirtschaftet und können deshalb den Lockdown einigermaßen verkraften. Von größeren finanziellen Einschränkungen sind unsere Abteilungen durch den Wegfall von Veranstaltungen betroffen. Corona-bedingte Abmeldungen von Mitgliedern sind bisher in der Minderheit. Da durch die Pandemie mehrere Monate keine Übungs- und Trainingsstunden stattfinden konnten und die Kurse und Angebote beim Gesundheitssport ausgefallen sind, fehlen uns vor allem die Neueintritte. Um unseren Mitgliedern während des Lockdowns etwas anzubieten, gibt es Online-Sportangebote. Leider ersetzen Online-Angebote nicht den Teamgeist, die Geselligkeit, den persönlichen Austausch und das Miteinander, das einen Verein ausmacht. Je länger der Lockdown und die aktuelle Krise anhalten, umso größer werden natürlich unsere wirtschaftlichen Probleme. Eine Schieflage in allen Bereichen wäre dann für unseren großen Verein unvermeidbar.

Christa Zieher, Vorstandsmitglied der DJK Eppelheim: Es ist in unser aller Interesse, unserem Verein das Überstehen dieser Krise zu ermöglichen. Austritte gibt es bisher wenige, da die Abteilungsbeiträge für das zweite Halbjahr nicht eingezogen wurden und unsere Mitglieder das positiv aufgenommen haben. Die DJK bietet außerdem Online-Kurse an. Unsere Mitarbeiter werden so lange es geht weiterbezahlt, um auch sie zu unterstützen. Allerdings fehlen uns neue Mitglieder. Niemand bindet sich zurzeit an einen Verein. Dringend notwendige Renovierungen werden auf dem Sportgelände zurzeit durchgeführt. Das Geldpolster dafür ist aufgebraucht. Unserem Pächter möchten wir durch die Krise helfen, indem er eine verminderte Pacht zahlt. Uns fehlen die Einnahmen aus den Veranstaltungen. Daher müssen wir gut wirtschaften, denn es wird langsam sehr eng. Versicherungen, Erbpacht und Kredite müssen weiterhin bedient werden, ob Trainingsbetrieb herrscht oder nicht.

Vereinssprecher Thomas Hübler: Das Corona-Jahr 2020 war für viele Vereine ein außergewöhnliches, ein besonderes, aber nicht aussichtsloses Jahr. Manche Vereine wurden von den Kontaktbeschränkungen und den Corona-Verordnungen härter getroffen als andere, so dass sie ihrem Vereinszweck teilweise gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nachkommen konnten. Dennoch fanden viele Vereine neue Wege, um mit ihren Vereinsmitgliedern in Verbindung zu bleiben und damit das Wirgefühl und die Zusammengehörigkeit zu stärken. Vereine haben aber auch die Aufgabe, Lebensfreude zu vermitteln und zu verbreiten. Das Zusammensitzen nach dem Training oder nach den Chorproben, die Gespräche, der Austausch und das gemeinsame Lachen fehlen und werden schmerzlich vermisst. Wie es tatsächlich um die Finanzen der Vereine bestellt ist, wird sich in diesem Jahr zeigen. Bisher scheinen sie einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen zu sein. Nicht unwesentlich für die wirtschaftliche Lage eines Vereins ist die Treue seiner Mitglieder. Jetzt gilt es für alle, die vor uns liegende Winterzeit gut zu überstehen. Bilder: Geschwill

