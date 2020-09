Jedes Fotobuch ist ein persönliches Unikat

Eppelheim.Wenn die Stadtbibliothek zu ihren Bastelnachmittagen einlädt, ist dem Team um Melina Marx großer Zuspruch garantiert. Beim Sommerangebot war das nicht anders. „Fotobücher selbst gestalten“ war das Motto des Nachmittags. Es richtete sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Jungen und Mädchen konnten ein schönes Fotobuch herstellen, das viel Platz für die schönsten Momente des Feriensommers bietet.

Um den Corona-Regeln gerecht zu werden, konnten statt der sonst 30 Kinder nur etwa die Hälfte am Kreativangebot teilnehmen. Weil es ein herrlicher Ferientag war, wurde an der frischen Luft gebastelt.

Auf dem Schulgelände vor der Bibliothek hatte Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett mit ihrem Team die Tische unter die schattigen Bäume gestellt. Dort gab es genug Platz, um untereinander Abstand zu halten und kreativ zu werden.

„Jedes Kind hat heute sein eigenes Bastelset bekommen“, informierte Klett. Das Fotobuchset beinhaltete Einband, Seiten, Spiralbindung und Dekomaterialien. Außerdem gab es direkt am Platz Klebstoff, Schere, Malstifte und verschiedene Materialien, damit der Bastelnachwuchs jeder Fotobuchseite seine persönliche Note verleihen konnte.

Stille und Konzentration

„Wenn noch Dekorationsmaterial benötigt wird, dann dürfen sich die Kinder das einzeln an unserem Bastelwagen holen“, informierte das Bibliotheksteam. Sobald die Bastelsets ausgepackt waren, war es fast mucksmäuschenstill an den Tischen. Jungen wie Mädchen waren ganz konzentriert bei der Sache und überlegten genau, wie sie ihr Fotobuch gestalten wollten. Zum Verzieren lagen Minimuscheln, Knöpfe, bunte Federn, Glitzerpulver in verschiedenen Farben, schöne Stoffbänder und dekorative Klebebänder bereit. Die Bastelfans konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Jedes Fotobuch war am Ende des Bastelnachmittags ein Unikat. Zu Hause konnten die Kinder ihr Exemplar zur Dokumentation des Feriensommers nutzen und Fotos aus dem Urlaub, selbst gemalte Bilder, kleine Fundstücke oder andere schöne Erinnerungen einkleben. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020