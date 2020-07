Jetzt muss er wieder warten

Eppelheim.Eigentlich hätte die Stadt an diesem Wochenende das Jubiläum „1250 Jahre Eppelheim“ groß gefeiert. Ein Stadtfest mit Programm und Überraschungen waren geplant. Doch bekanntlich machte das Coronavirus schon im Frühjahr deutlich, dass aus den geplanten Festivitäten in diesem Jahr nichts wird. Sowohl der Festumzug als auch das Jubiläumswochenende wurden von der Stadt auf 2021 verschoben.

Den älteren Eppelheimern kommt das bekannt vor. Denn auch 1970 wurden die Festlichkeiten zur 1200-Jahr-Feier verschoben. Der Grund damals: Man wollte die Einweihung der neuen „Mehrzweckhalle“, die heutige Rhein-Neckar-Halle, mit dem Jubiläum der Gemeinde zusammenlegen.

Kunst auf Glas

Albert Gremmelmaier erinnert sich noch genau daran. Denn der heute 84-Jährige, der gerne zeichnet und früher Kulissen gestaltet hat, hat 1970 für das Jubiläum mit Pinsel und Farben ein Kunstwerk geschaffen und auf Glas markante Eppelheimer Gebäude festgehalten. Weil die 1200-Jahr-Feier dann erst 1971 stattfand, hat er kurzerhand, damit die Rechnung stimmt, das Jahr 771 als Ersterwähnung Eppelheims im Lorscher Codex auf seinem Bild festgehalten. Und auch sonst hat der gebürtige Heidelberger, der Anfang der 1950er Jahre mit seiner Frau Susi nach Eppelheim zog und eine Familie gründete, vieles von den damaligen Jubiläumsfeierlichkeiten aufgehoben. Dazu gehören beispielsweise Zeitungsberichte, Bilder vom Festumzug und die Einladung zum Festbankett, das Bürgermeister Peter Böhm am 10. Juli 1971 um 18 Uhr in der neuen „Mehrzweckhalle“ in der Pestalozzistraße feiern konnte. Die „Vereinigten Chöre“ und der „Konzertverein Eppelheim“ waren für die musikalische Umrahmung zuständig.

Bürgermeister Böhm hatte die Gruß- und Dankesworte übernommen und mit Staatssekretär a. D. Dr. Heinrich Barth hielt ein gebürtiger Eppelheimer die Festansprache. Ein bunter Abend mit Tanz schloss sich dem Festbankett an. Dazwischen, so geht aus der Einladung hervor, wurde ein „kleiner Imbiss“ gereicht. Das Sammeln von Dokumenten, Bildern und Zeitungsausschnitten von besonderen Ereignissen oder Festen ist die große Leidenschaft von Albert Gremmelmaier - und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Mittlerweile besitzt der frühere Gemeinderat, der auch lange Jahre die Awo Eppelheim führte, 160 Ordner. Auf die geplanten 1250-Jahr-Feierlichkeiten hat er sich schon gefreut. Besonders auf den historischen Festumzug war er gespannt. Jetzt muss er sich ein Jahr gedulden. „Ich hoffe, dass ich das noch miterleben darf“, meinte der Eppelheimer. Fest vorgenommen hat er sich, wieder mit Pinsel und Farben ein schönes Kunstwerk zum Jubiläum Eppelheims anzufertigen. „Vielleicht“, so hofft Gremmelmaier, „kann es bei der Jubiläumsfeier im kommenden Jahr als Bühnendekoration Verwendung finden“.

