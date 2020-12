Jugendliche sollen stärker beteiligt werden

Eppelheim.Die Stadt würde gerne die Jugendbeteiligung in Eppelheim fördern. Dazu möchte die Verwaltung sich für das Projekt „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung bewerben. Sachbearbeiter Dennis Geschwill stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Teilnahmebedingungen vor.

Die Stiftung begleitet ab nächstem Jahr in Deutschland zehn Städte und Gemeinden mit maximal 100 000 Einwohnern dabei, eine konkrete Entscheidung, die Jugendliche vor Ort bewegt, abzugeben. Das soll in einem gut durchdachten und eigens konzipierten Verfahren geschehen, welches viel Sicherheit für die Kommunen, aber auch viele Entfaltungsmöglichkeiten für die Jugendlichen bietet.

Im ersten Schritt werden Themen von den Jugendlichen erarbeitet, die ihnen für ihre Kommune am Herzen liegen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Kommunalpolitik und Verwaltung entscheiden sie sich für ein Thema, das anschließend in eine konkrete Entscheidungsfrage mit verschiedenen Optionen umgewandelt wird. Das Konzept wird im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung den Jugendlichen vorgestellt. Die entscheiden sich dann für eine der Optionen.

Der Rat folgt in der offiziellen Abstimmung der Entscheidung der Jugendlichen und verpflichtet sich, das Thema umzusetzen. Die Teilnahme an dem Projekt richtet sich an alle jungen Eppelheimer im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Die teilnehmenden Jugendlichen werden vom Verein „Politik zum Anfassen“ bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Alle Bestandteile des Verfahrens können an die geltenden Corona-Regeln angepasst werden. Die Kommunen, die mitmachen, werden mit einem Sachkostenzuschuss von 5000 Euro gefördert. Durch das Projekt soll auch das Interesse der Jugendlichen für Kommunalpolitik geweckt werden.

Bisher wenig gefruchtet

Sollte die Bewerbung von Eppelheim erfolgreich sein, muss zunächst eine Kooperationsvereinbarung geschlossen werden, die dem Gemeinderat entsprechend zur Abstimmung vorgelegt wird. Alle Fraktionen waren sich einig, dass das Thema Jugendbeteiligung in Eppelheim forciert werden muss. Bisher hätten die Versuche, die Jugendlichen stärker an der Gestaltung und Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen, nur wenig gefruchtet, meinte Marc Böhmann (Grüne).

Jugendliche würden von Teilen der Stadtgesellschaft als „Störfaktor“ wahrgenommen. Es gebe auch viel zu wenig öffentliche Räume, wo die Kids einfach unter sich sein könnten: „Es ist überfällig, dass in Eppelheim eine Politik für Jugendliche und mit Jugendlichen gemacht wird.“ Andere Kommunen seien in dieser Hinsicht „um Lichtjahre voraus“. Das Projekt biete große Chancen, „aber es ersetzt eine neue Jugendbeteiligung natürlich nicht“, führte Böhmann aus. Die Grünen-Fraktion werde deshalb demnächst für eine institutionalisierte Jugendbeteiligung in Form eines Jugendgemeinderats plädieren.

Die SPD-Fraktion sehe es positiv, dass mit dem Projekt „ein erster Aufschlag“ gemacht werde, meinte Jürgen Geschwill. Die Einbeziehung von Jugendlichen in Entscheidungsprozesse sei ein wesentlicher Faktor, „um Demokratie nachhaltig zu stärken und Radikalisierungen entgegenzuwirken“. Das Thema dürfe aber nicht abhängig von Zuschüssen sein, sondern müsse auch sonst vorangetrieben werden.

Trudbert Orth (CDU/FDP) war ebenfalls einverstanden, dass die Stadt die Bewerbung abschickt: „Wenn die Entscheidung der Hertie-Stiftung positiv ausfällt, sollte sich der Gemeinderat im Detail darüber unterhalten.“ Die politische Bildung und die Teilhabe der Jugend an der Gesellschaft sei „ein erstrebenswertes Ziel“. Gleichzeitig würden „jugendliche Sichtweisen“ besser in der Kommunalpolitik Einfluss gewinnen.

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) verwies auf den in Schwetzingen praktizierten „Achterrat“, in dem Schüler der achten Klassen aller Schulen gemeinsam an einem kommunalen Projekt arbeiten. Hier könne man eventuell vorhandene Erfahrungswerte abfragen. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020