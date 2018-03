Anzeige

Eppelheim.Wenige Stunden vor ihrem Rückflug nach Spanien waren die Austauschschüler aus Madrid zusammen mit ihren Gastgebern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums zu einem Besuch im Rathaus. Der Bürgersaal wurde eigens für die jungen Spanier geöffnet. Dort, wo sonst die Stadträte sitzen, um über die Geschicke der Stadt zu bestimmen, nahmen die Neunt- und Zehntklässler der „San Estanislao de Kostka Schule“ Platz.

In der traditionsreichen Privatschule im Herzen der spanischen Hauptstadt werden Kinder bereits ab Kindergartenalter bis hin zum Abitur unterrichtet. Am Empfang nahmen auch die gastgebenden Schüler der Klassenstufen neun und zehn und der Kursstufe eins teil. Bürgermeisterin Patricia Rebmann hieß die 27 Austauschschüler mit ihren beiden Lehrkräften Mari Fé Arribas und Roland de Boer sowie Spanisch-Lehrerin Ana González als Dolmetscherin und ihr Betreuerteam in einem „der wichtigsten Räume des Rathauses“ willkommen. Im Bürgersaal würden Empfänge abgehalten und standesamtliche Trauungen vorgenommen. Vor allem aber tage hier regelmäßig der Gemeinderat und entscheide über die Ausrichtung der Stadt, erläuterte Rebmann. „Wenn man so jung ist wie ihr, kann man auch selbst die Chance ergreifen und politisch aktiv werden und mitgestalten“, ermunterte die Bürgermeisterin die jungen Madrilenen. Die spanischen Gäste, die an ihrer Schule zwei Schulstunden pro Woche Deutschunterricht haben, konnten ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellen und dem Stadtoberhaupt Fragen stellen.

Immer zu wenig Geld

Sie wollten wissen, welche wichtigen Projekte gerade anstehen. Rebmann: „Nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland ist der Ausbau von Kindergärten ein großes Thema.“ Als weiterer wichtiger Punkt wurde von der Rathauschefin das Thema Finanzen genannt. „Unsere Kommunen haben eigentlich immer zu wenig Geld“, stellte sie fest. In Eppelheim sei das nicht anders. In den nächsten Wochen stehe die Verabschiedung des Haushalts an.