Junger Motorradfahrer und Beifahrerin durch Unfall schwer verletzt

Eppelheim.Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist mit seiner 27-jährigen Begleiterin am Sonntagabend in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf ein Auto aufgefahren. Dabei verletzten sich die beiden schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe auf der L 543 versucht zu wenden und sei daher langsamer geworden. Der Zweiradfahrer fuhr in die linke hintere Seite des PKW. Er und die 27-jährige Sozia wurden über den PKW geschleudert. Durch den Aufprall wurde die Maschine des jungen Mannes auf das Dach des Autos geschleudert.

Die beiden Zweiradfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 34-jährige Fahrer des PKW kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt, danach konnte eine Fahrspur freigegeben werde. Nach über vier Stunden war die komplette Fahrbahn wieder frei. (pol/lina)