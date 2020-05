Kabarett und Komödie werden abgesagt

Eppelheim.Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben lahm. Nach wie vor gilt die Einschränkung von Kontakten und damit sind keine Veranstaltungen möglich. Das trifft auch die Theaterstücke in der Rudolf-Wild-Halle.

„Aus gegebenem Anlass müssen wir leider die Theaterveranstaltungen am 7. und 17. Mai absagen“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag, 7. Mai, war eigentlich Kabarett mit Heinrich del Core geplant. Er stand mit seinem neuen Programm „Glück g’habt!“ im Spielzeitheft.

Eine Komödie mit der Hemshofschachtel aus Ludwigshafen unter dem Titel „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ hätte am Sonntag, 17. Mai, aufgeführt werden sollen. Es werden für die beiden ausfallenden Stücke keine Ersatztermine in dieser Spielzeit angeboten.

Für Rückzahlungen der gebuchten und nicht stattfindenden Veranstaltungen benötigt das Team der Rudolf-Wild-Halle die originalen Eintrittskarten, die Anschrift des Kunden und die Bankverbindung. Für telefonische Rückfragen steht das Kulturamt von 8.30 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06221/79 44 02, oder per E-Mail an k.rudolf-wild-halle@eppelheim.de, zur Verfügung. Das Team dankt den Zuschauern in der Mitteilung abschließend für deren Verständnis in dieser Situation. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020