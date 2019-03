Kandidaten erraten

© spd

Eppelheim.„Unsere Kandidaten – ein Gewinn für Sie!“: Unter diesem Motto verlost die SPD fünf mal zwei Eintrittskarten für den Mannheimer Maimarkt. „Eine starke SPD-Fraktion ist ein Gewinn für die Stadt und alle Eppelheimer. Bei der kommenden Gemeinderatswahl können Sie dafür Sorge tragen. Jedoch können Sie bereits jetzt schon mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen“, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Teilnehmer sollen raten, welche 22 Personen bei der Kommunalwahl am 26. Mai auf der Wahlliste der SPD stehen werden.

Dafür notieren Teilnehmer 22 Personen mit Vor- und Nachnamen, die ihrer Meinung nach bei der SPD kandidieren. Diesen Tipp können sie zusammen mit ihrer Adresse und Telefonnummer bei Jürgen Geschwill, Gartenstraße 9, in den Briefkasten einwerfen oder eine E-Mail mit den 22 Namen an juergen.geschwill@spd-eppelheim.de senden. Die Reihenfolge der notierten Namen spielt keine Rolle.

Unter allen Einsendern, deren Tipp die größte Übereinstimmung mit der Kandidatenliste aufweist, werden fünf mal zwei Maimarktkarten verlost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 14. März. Die Verlosung findet am Samstag, 16. März, um 17 Uhr im Café Bella Crema am Wasserturm statt. Die Gewinner werden in unserer Zeitung veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.03.2019