Karten für die „Schrubbers“

Eppelheim.Der Vorverkauf des Konzerts mit den „Schrubbers“, der ersten Kraichgauer Frauenband, am Freitag, 30. Oktober, in der Rudolf-Wild-Halle beginnt am Montag, 12. Oktober, 9 Uhr. Karten gibt es über www.reservix.de, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen oder bei der Stadt Eppelheim unter Telefon 06221/794402.

Die Stadt bittet alle Bürger – soweit möglich – nur nach vorheriger Terminabsprache im Rathaus vorzusprechen. Es ist zu den regulären Öffnungszeiten besetzt und erreichbar. Vor Betreten bitte an der Pforte anmelden. In allen Gebäuden der Stadtverwaltung ist eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. zg

