Kein Kind soll ohne Geschenk bleiben

Eppelheim.Um Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten zu können, steht im Foyer des Rathauses jetzt ein Wünschebaum. Die hübsch geschmückte Tanne hat an ihren Zweigen viel Platz für Kinderwünsche. „Es ist Eltern aus finanziellen Gründen leider nicht immer möglich, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen“, verdeutlicht Bürgermeisterin Patricia Rebmann. „Das darf aber nicht am Geld scheitern“, macht sie deutlich.

Deswegen wurde von ihr im vergangenen Jahr der „Wünschebaum“ ins Leben gerufen. Dazu gibt es im Rathaus an der Pforte sowie im Bürgeramt und Sozialamt entsprechende Wunschzettel, die sich Alleinerziehende und Familien abholen und ausfüllen können. Patricia Rebmann hofft darauf, dass Eltern ihre Scham überwinden und ihr Kind einen altersgerechten Wunsch im Wert von circa 30 Euro notieren lassen.

Bei der Abgabe des Wunschzettels sollte ein entsprechender Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld oder Wohngeld, vorlegt werden. „Das wird nur kurz überprüft und geht ohne viel Aufhebens“, versichern Stadtoberhaupt und die für die Aktion zuständigen Mitarbeiter Marc Wiedmaier und Christoph Horsch.

Gerne Karte beilegen

Alle ausgefüllten Wunschzettel sollten bis spätestens am morgigen Freitag am Empfang des Rathauses abgeben werden, damit für die Wunscherfüller noch genug Zeit zum Einkaufen bleibt. Die Bürgermeisterin setzt bei der Realisierung der Kinderwünsche auf die Mithilfe der Bürger. „Jeder kann vorbeikommen, sich einen Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen und zusammen mit dem Wunschzettel an der Rathauspforte abgeben“, erläutert die Rathauschefin die Vorgehensweise. Man darf dem Geschenk gerne eine Weihnachtskarte beilegen und es hübsch einpacken. Wem es nicht möglich ist, das Geschenk selbst zu kaufen, der kann zusammen mit dem Wunschzettel auch einen Geldbetrag im Rathaus abgeben. „Dann wird von uns das entsprechende Geschenk eingekauft“, so Rebmann. Die Geschenke werden rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest den Kindern zugestellt, versicherte das Stadtoberhaupt. An wen der erfüllte Weihnachtswunsch geht, bleibt für die Spender anonym. Auf dem Wunschzettel stehen lediglich der Vorname des Kindes, sein Alter und sein Weihnachtswunsch.

15 Zettel im vergangenen Jahr

Das Wichtigste ist für die Bürgermeisterin nun, dass sich der Baum mit Wünschen füllt. „Im letzten Jahr hatten wir nur 15 Wunschzettel dort hängen, die schnell abgehängt waren und allesamt erfüllt werden konnten“, informiert Rebmann. Wenn es mehr Wünsche geben würde als Wunscherfüller, sei das auch kein Problem. Im vergangenen Jahr bekam die Bürgermeisterin für ihre Wünschebaum-Aktion eine stattliche Spende, die nicht angerührt werden musste. Ansprechpartner für die Aktion „Wünschebaum“ sind im Rathaus Marc Wiedmaier (m.wiedmaier@eppelheim.de) und Christoph Horsch (c.horsch@eppelheim.de). sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018