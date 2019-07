Keltische Musik, barocke Sonaten

Eppelheim.Unter dem Titel „Sweet Sounds“ sind am Sonntag, 21. Juli, um 19 Uhr keltische Lieder und barocke Sonaten vom Duo „La Vigna“ (Theresia Stahl, Blockflöten und Christian Stahl, Theorbe, Barocklaute) in der Josephskirche zu hören.

Ein Jurist aus Lucca in Schottland? Warum verlässt ein Mähre empört London? Ob Daniel Purcell wohl seinen Bruder Henry gemocht hat, in dessen Schatten er sein Leben lang stand? Viele dieser Fragen klären sich in diesem Programm, das Londoner Sonaten mit alten keltischen Liedern umrahmt.

Das Duo „La Vigna“ musiziert seine spannungsgeladenen Interpreta-tionen stets mit eleganter, tänzerischer Leichtigkeit. zg

