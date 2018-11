Keramiken und Malerei

Eppelheim.Unter dem Titel „Immer in Bewegung“ steht eine Ausstellung von Nicole Wessels (Keramiken) und Volker Neutard (Malerei), die am morgigen Sonntag um 15 Uhr eröffnet. Seit Jahren diskutieren sie kontrovers ihre Werke. Nun schlossen sich die zwei ungleichen Künstler zu dieser Ausstellung im Atelier von Nicole Wessels in der Humboldtstraße 9 zusammen.

Die Keramikerin Nicole Wessels studiert in ihren neuen Werken Bewegung in ihren unterschiedlichen Facetten, heißt es in der Pressemitteilung. Diese kann proaktiv gestaltet sein wie einer der „Schwimmer“, der kraulend das Wasser durchpflügt. Mit dieser Serie betritt Wessels Neuland: Sie fusioniert Ton mit speziellem Fensterglas. Auch „Tanzende“ setzen sich aktiv in Bewegung, doch mit der Zeit übernehmen Emotionen die Steuerung des Körpers – das Paar verschmilzt und fließt dialogisch mit der Musik.

Der 1947 geborene Künstler Volker Neutard hatte in den vergangenen Jahrzehnten eher wilden, vorwiegend abstrakten Farbkompositionen den freien Lauf des Pinsels gelassen. Nach einer erfolgreichen Ausstellung 2017 „verlangte es mich nach mehr Ruhe“. Die neuen Bilder reflektieren eine nachhaltige Veränderung. Ihre überwiegend weiße Farbgebung sticht hervor. Teils beschwingte, meditative, teils tiefgründige Kompositionen saugen den Betrachter in eine neue Perspektive. zg

Info: Ausstellung bis Ende Februar, Öffnungszeiten unter www.kunstinton.com

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018